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19 декабря 2022 года 09:20
Малый и средний бизнес показали улучшение настроений
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Антон Новодережкин/ТАСС
19 декабря. FINMARKET.RU - После двух месяцев снижения Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI (определяется исследованием Промсвязьбанка, "Опоры России" и Magram Market Research) вырос и тем самым показал улучшение настроений в этом секторе, пишет "Коммерсантъ". В ноябре показатель составил 49,2 пункта после 48,5 пункта в октябре. При этом он все еще находится в зоне снижения экономической активности (менее 50 пунктов), отмечают авторы опроса. По мнению вице-президента Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, ноябрьский прирост во многом связан с позитивной динамикой кадровой и инвестиционной составляющих, что объясняется завершением частичной мобилизации и отсутствием новых факторов экономической неопределенности.
Опубликовано Финмаркет
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