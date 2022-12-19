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19 декабря 2022 года 08:55
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
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Артем Геодакян/ТАСС
19 декабря. FINMARKET.RU - Плату граждан за ЖКУ предложили аккумулировать на специально созданных счетах, вместо того чтобы сразу переводить деньги управляющим компаниям (УК). Инициативу разработал фонд "Институт экономики города", пишут "Известия". Как рассказала глава фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, эта мера должна повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ. Выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию - для контроля будет необходим активный совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, пояснила она. Сегодня, когда деньги попадают на счета УК, они становятся собственностью организации и жильцы дома не могут контролировать их использование, быть уверены в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов, что оплачиваются действительно оказанные услуги и выполненные работы, сказала Косарева. По словам Косаревой, как только совет дома убедится, что определенные услуги оказаны (например, в подъезде проведен косметический ремонт), он дает добро на перевод денег со спецсчета на счет УК. Инициатива в том числе будет передана в рабочую группу при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Она сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательного регулирования сферы управления жилищным фондом, отметила Косарева. Член строительного комитета Госдумы Александр Якубовский считает своевременным повышение контроля за целевым расходованием денег управляющими компаниями. .Его отсутствие в том числе приводит к тому, что в случае банкротства и смены УК новая организация зачастую получает многоквартирный дом с задолженностями перед ресурсоснабжающими организациями, сказал депутат. Эксперты отмечают, что с одной стороны, предложенная мера может способствовать повышению прозрачности отрасли ЖКХ и улучшению качества предоставляемых услуг, но с другой - вопрос ответственности собственников за долги своих соседей до сих пор не проработан.
Опубликовано Финмаркет
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Игорь 19.12.2022
МОТИВ этой шняги депутутов прост как мычание- наизнанку вывернуться но переложить долги соседей на других собственников протащив СОЛИДАРНУЮ ответственность как ДОМА. Это видно по пассажу "....в том числе приводит к тому, что в случае банкротства и смены УК новая организация зачастую получает многоквартирный дом с задолженностями перед ресурсоснабжающими организациями, сказал депутат." При этом анально угнетать неплательщиков принуждая их заплатить долги государство отказывается из страха поднятия соцнапряжения среди пролов... а вот тихой сапой переложить долги соседей на тех кто платит пожалуйста. А так начнет этот совет дома жестко судиться и взыскивать долги отключая услуги и арестовывая счета то и депутутки не при дедах и Едро все ниувиноватое...злыя люди.
АК-54 19.12.2022
Дикость! Из 2-го абзаца:... "когда определенные услуги оказаны (например, в подъезде проведен косметический ремонт), он (Совет) дает добро на перевод денег со спецсчета на счет УК!!!" А за счёт чего этот УК делать будет? За счёт кредита? А кредит опять жители гасит будут? ВЫ уже учудили с долевым строительство, сделали банки посредниками - цены на жильё выросли в 2 (ДВА)раза, а доходы НЕТ! Это какой побор за месяц???
Istina 19.12.2022
Обратите внимание на тех, кто осуществляет контроль (в том числе государственные инспекции) над деятельностью по управлению МКД в исполнительной власти. В чьих интересах работают государственные служащие? В чьи выгоды бездействуют должностные лица исполнительной власти? И, помните, что срок в 3 года - это как раз для таких случаев. Сколько лет нужно для восстановления общего домового имущества в прежнее состояние? А для возврата незаконных начислений за тепло, в случае когда расчет производился за м в квадрате, при установленном ОДПУ? Бесконечный беспредел этого рынка одним позволяет системно извлекать выгоду, а других обязывает платить. Где равенство гражданских отношений, в том числе жилищных?
Istina 19.12.2022
Сделайте платный рынок ЖКХ прозрачным. Отмените многолетние послабления бизнесу на этом рынке. Организуйте привлечение к ответственности тех должностных лиц юридических лиц, работающих на рынке ЖКХ, кто не ответил на письменное обращение гражданину, кто ответил не по существу. Кто обязан по закону обеспечить нормальное проживание, но этого делает.
Istina 19.12.2022
Инициаторам следует поставить юридических лиц (ЮЛ), работающих на платном рынке ЖКХ , в равные условия с гражданами, плательщиками ЖКУ, потребителями ЖКУ. Это декларируют Конституция РФ, ГК РФ, ЖК РФ, Постановления Правительства РФ. Но, но бизнес платного рынка ЖКХ, в том числе осуществление деятельности в сфере управления МКД, не работает здесь по правилам бизнеса - делового оборота в отношениях Покупатель - Продавец.
Istina 19.12.2022
"Плату граждан за ЖКУ предложили аккумулировать на специально созданных счетах, вместо того чтобы сразу переводить деньги управляющим компаниям (УК)." Нет УК, есть УО - читайте ЖК РФ. УО имеет право управлять одним МКД, или 20-ю МКД. И, способы управления МКД обусловлены решением собрания собственников помещений МКД. Решение собрания может не соответствовать действительным фактам события, может быть ложным, с фальсификацией материалов события, и может быть состоявшимся событием собственников помещений МКД.
Istina 19.12.2022
Что ни Институт, то спорные инициативы. Один - с предложением пиратские программы использовать. Другой - изменить систему оплаты ЖКУ.
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