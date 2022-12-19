В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

19 декабря. FINMARKET.RU - Плату граждан запредложили аккумулировать на специально созданных счетах, вместо того чтобы сразу переводить деньги управляющим компаниям (УК). Инициативу разработал фонд "Институт экономики города", пишут "Известия"

Как рассказала глава фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, эта мера должна повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ. Выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию - для контроля будет необходим активный совет дома. Аналогичные банковские счета используются сейчас для аккумулирования взносов за капремонт, пояснила она.

Сегодня, когда деньги попадают на счета УК, они становятся собственностью организации и жильцы дома не могут контролировать их использование, быть уверены в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов, что оплачиваются действительно оказанные услуги и выполненные работы, сказала Косарева.

По словам Косаревой, как только совет дома убедится, что определенные услуги оказаны (например, в подъезде проведен косметический ремонт), он дает добро на перевод денег со спецсчета на счет УК.

Инициатива в том числе будет передана в рабочую группу при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Она сейчас разрабатывает предложения по совершенствованию законодательного регулирования сферы управления жилищным фондом, отметила Косарева.

Член строительного комитета Госдумы Александр Якубовский считает своевременным повышение контроля за целевым расходованием денег управляющими компаниями. .Его отсутствие в том числе приводит к тому, что в случае банкротства и смены УК новая организация зачастую получает многоквартирный дом с задолженностями перед ресурсоснабжающими организациями, сказал депутат.

Эксперты отмечают, что с одной стороны, предложенная мера может способствовать повышению прозрачности отрасли ЖКХ и улучшению качества предоставляемых услуг, но с другой - вопрос ответственности собственников за долги своих соседей до сих пор не проработан.