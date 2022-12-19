Банки должны интегрировать сервис MirPay к марту

19 декабря. FINMARKET.RU - Оператор банковских карт "Мир" - Национальная система платежных карт (НСПК) - потребовал от банков обеспечить возможность оплаты с помощью сервисав интернет-магазинах, на их сайтах и приложениях (только для пользователей Android). Об этом "Ведомостям" рассказали два источника в крупных банках. Внедрить сервис необходимо к марту 2023 г.

НСПК распространила по кредитным организациям и торгово-сервисным предприятиям специальный технический бюллетень, который описывает алгоритм интеграции сервиса в системы оплаты покупок. Его получение подтвердили несколько крупных банков.

Приложение MirPay платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты при помощи смартфона появилось в 2019 г. Сейчас оно доступно владельцам устройств на базе Android (от версии 7.0 и выше), поддерживающих технологию NFC.

Добавление способа оплаты через MirPay позволит оплачивать покупки в интернет-магазинах в одно касание, объяснил руководитель "Тинькофф кассы" Сергей Хромов. При этом для самих торговых предприятий подключение бесплатное, а комиссии за прием платежей через этот сервис такие же, как и по картам "Мир", отмечает он. По его словам, для клиентов это будет выглядеть как дополнительная "кнопка": при ее выборе система сама переадресует человека в приложение MirPay, где ему необходимо выбрать ранее добавленную карту для списания суммы покупки и подтвердить операцию. Это безопасно, уверяет Хромов: все данные отправляются по защищенным протоколам, а реквизиты карты никуда не передаются.

Сейчас карты "Мир" постепенно вытесняют с рынка "пластик" ушедших из России Visa и Mastercard. На начало октября 2022 г. доля "Мира" (остальную долю делили Visa и Mastercard) составляла 38,6%, говорила начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Инна Соловьева в начале декабря.

Никто не сомневается, что карты "Мир" через какое-то время будут превалировать на российском рынке, полагает предправления Национального платежного совета Алма Обаева. Но, по ее словам, кроме выхода в лидеры НСПК нужно обеспечить аналогичный Visa и Mastercard уровень сервисов. В любом случае внедрение MirPay как одного из способов оплаты даст рынку вариативность, считает она.

Чем больше разных опций и сценариев оплаты предлагаются клиенту, тем лучше, согласен президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Эта дает продавцу уверенность в более высоком проценте покупки, потому что клиент сможет расплатиться еще одним способом, если другой для него недоступен, поясняет он.