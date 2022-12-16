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16 декабря 2022 года 09:43
Продавцы товаров отказываются от собственных сайтов в пользу маркетплейсов
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Сергей Фадеичев/ТАСС
16 декабря. FINMARKET.RU - С начала 2022 года число компаний, отказавшихся от продажи товаров через собственные площадки в пользу маркетплейсов, выросло на 20-30%, пишет "Коммерсант", приводящий расчеты экспертов. Сами маркетплейсы говорят об удвоении числа продавцов. Одним из факторов, повлиявших на МСБ при переходе на маркетплейсы, стало увеличение стоимости рекламного трафика в интернете, в том числе и в браузере "Яндекса", считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. В "Информзащите" добавляют, что компании, отказываясь от продаж через собственные сайты, хотят не только снизить затраты в развитие своих площадок, но и переложить на маркетплейсы ответственность за сохранность данных клиентов и другие элементы кибербезопасности.
Опубликовано Финмаркет
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