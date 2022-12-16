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16 декабря 2022 года 10:07

Рестораны увеличат свои обороты на Новый год

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Донат Сорокин/ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС
16 декабря. FINMARKET.RU - В эту новогоднюю ночь после двух лет антиковидных ограничений рестораторы планируют увеличить обороты на 25% к уровню прошлого года, рассказали "Российской газете" представители отрасли.

Каждый год ажиотаж в ресторанах начинается после 5 декабря. В этом году спрос есть, в основном бронируют столики компании для корпоративов, рассказывает руководитель Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Также многие придут в ресторан и в новогоднюю ночь, считает эксперт. "Из-за усталости люди захотят справить этот Новый год вне дома, ведь информационный фон влияет", - поясняет он. Но концертная программа во многих ресторанах под вопросом. Многих артистов нет в стране, а у рестораторов проблемы с бюджетом, к тому же они не уверены в спросе, добавляет Бухаров. Пожалуй, лучше всего себя чувствует общепит на курортах. Например, на Черноморском побережье рестораны полностью разобраны на новогоднюю ночь, говорит эксперт.

По данным сайтов ресторанов, средняя стоимость новогодней ночи в этом году составит около 10 тыс. рублей за человека. Есть предложения дороже, но можно найти рестораны, где новогодний ужин с развлекательной программой обойдется на одного человека от 4,5 до 7,5 тыс. рублей. Впрочем, на крупные заработки рестораторы не рассчитывают.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  рестораны,  оборот

 
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