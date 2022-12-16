Поставки ноутбуков в РФ упали на 65%

16 декабря. FINMARKET.RU - В январе-ноябре поставки в Россию ноутбуков сократились в годовом выражении на 65% - до 2,76 млн устройств, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического центра GS Group. Лидирующие позиции на рынке разделяют HP и Lenovo, у которых по 15%. При этом доля HP год к году упала на 12 процентных пунктов, а Lenovo — только на два. Доля Acer составила 10% (годом ранее 12%), а Asus — 8% (годом ранее 14%). Позиции заметно укрепил Huawei, увеличив долю с 3% до 14%, и MSI — с 2% до 11%.

В продажах ноутбуков, по данным МТС, лидером в штуках за 11 месяцев также стал HP, заняв 19% рынка (23% годом ранее). На втором месте Asus с 16% (19% в прошлом году), такая же доля у Lenovo. Следом идут Acer 13% (15% в 2021 году), Honor — 8% (5% годом ранее), у Huawei — 7% (5%), у MSI — 6% (3%), доля Apple составила 6% (8%).

В деньгах первое место также у HP (16%), следом идет Asus (15%), Lenovo (14%) и Apple (10%). Снижение долей всех лидирующих брендов за год составило от одного до пяти процентных пунктов. MSI, Huawei и Honor смогли увеличить доли рынка в деньгах год к году до 9%, 7% и 7% соответственно.