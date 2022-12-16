Наказание за использование пиратского ПО предложили отменить

16 декабря. FINMARKET.RU - Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с просьбой разрешить бизнесу в РФ использовать, на которое закончилась лицензия. Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать, пишут "Известия"

В нем подчеркнуто: промышленность и ритейл не могут работать без IТ-решений. К примеру, операционных систем, офисных продуктов, IТ-сред для разработки. "Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности", - отметили авторы письма.

Зарубежные поставщики отказывают российским компаниям и не продлевают лицензии, сказано в письме института. Более того, иностранные партнеры прекратили обслуживать программные продукты. Например, ритейлеры стремятся перейти на отечественные решения, в том числе разрабатывают свои продукты. Но такая адаптация требует времени, подчеркнули авторы письма.

По данным Йельской школы менеджмента, в этом году российский рынок покинули 64 компании - разработчики ПО, в том числе Adobe, Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Coursera. Кроме того, приостановили деятельность около 118 таких организаций, еще 26 сократили операционную деятельность, продолжили работу всего 19.

В письме в Минцифры отмечено, что 70% российских компаний испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО. Это показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в августе 2022 года. Для каждого второго респондента (47%) трудности не так заметны, хотя каждый пятый (23%) отметил, что сложности не позволяют полноценно функционировать.

Сейчас за программное пиратство предусмотрены крупные штрафы или до шести лет тюрьмы, напомнили юристы. В сложившейся ситуации логично ослабить регулирование, но стоит не полностью легализовать использование нелицензионного софта, а определить время для перехода на новый, считают эксперты.