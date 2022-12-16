По демпферу на бензин в бюджет может поступить около 16 млрд руб.

16 декабря. FINMARKET.RU -нав декабре 2022 г. может снизиться относительно ноября на 10 300 руб./т и перейти в отрицательную зону - минус 6140 руб./т, пишут "Ведомости" со ссылкой на обзор "Петромаркета". Отрицательный демпфер означает, что нефтекомпании будут не получать компенсации из бюджета, а выплачивать средства государству. По расчетам Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), нефтяники могут отдать бюджету 15,7 млрд руб. по демпферу на бензин за этот месяц.

Демпферный механизм в нефтяной отрасли начал действовать в 2019 г., чтобы сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке. Если экспортные цены бензина и дизеля выше, чем цены на внутреннем рынке, то государство компенсирует нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в стране. В противном случае нефтекомпании - владельцы НПЗ перечисляют часть своей сверхприбыли в. Летом 2022 г. механизм был скорректирован - с 1 сентября 2022 г. и до 2025 г. в формуле будет учитываться скидка на Urals к эталонной Brent.

В обзоре "Петромаркета" отмечается, что сценарий отрицательного демпфера может реализоваться, если стоимость нефти и моторных топлив на рынке Северо-Западной Европы, а также курс доллара к рублю сохранятся на уровне 9 декабря до конца месяца.

"Петромаркет" поясняет, что на торговой неделе с 5 по 9 декабря фьючерсы на Brent на бирже ICE упали на 11,1% до $76,1/барр., что стало самым низким значением с конца декабря 2021 г. Спотовые цены на Brent снизились на 10,5% до $76,2/барр. При этом дисконт на Urals к Brent в течение недели колебался в диапазоне $25-30/барр.

Демпфер на дизель в последнем месяце 2022 г. снизится почти вдвое, но все равно останется в положительной зоне, следует из обзора.

Выплаты в бюджет по механизму демпфера могут произойти впервые 2021 г., когда, по данным Минфина, государство получило от компаний совокупно 12,5 млрд руб. в январе и 2,8 млрд руб. в феврале соответственно. При этом в 2022 г. были зарегистрированы рекордные выплаты из бюджета по демпферу: за 11 месяцев этого года нефтяники получили порядка 2,1 трлн руб., что втрое больше, чем за весь 2021 год.