Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2022 года.
Ноябрь 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и ФК "Открытие", при этом основные показатели выросли у всех трех банков по сравнению с октябрем.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 53 145 упоминаний (47 457 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ - 25 163 упоминаний (22 378 в октябре), за ним по-прежнему следует банк ФК "Открытие" - 11 856 упоминаний (12 832 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 18% по сравнению с октябрем, заметность ФК "Открытие" также выросла - почти на 11%.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 291,2 млн (+56%, 187 млн в октябре). На втором месте - ВТБ с результатом 274,5 млн, показатель охватов вырос на 44% (191,3 млн в октябре). ФК "Открытие", занимавший по охватам седьмое место в предыдущем месяце, также вошел в тройку лидеров, показатель вырос на 38% и составил 154,8 млн (112 млн в октябре).
В ноябре Сбербанк отметил сразу две знаковые даты: 180-летие со дня основания банка и 10-летие программы лояльности СберСпасибо. К этому событию была приурочена акция "Зеленый день", в рамках которой клиенты банка проявили исторический максимум активности, заработав максимум бонусов в сравнении с прошлыми годами.
Другим знаковым мероприятием стала международная онлайн-конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey. На ней, в частности, были презентованы новейшие разработки в сфере ИИ. По словам главы Сбера Германа Грефа, конференция приобретает все большую популярность - в 2022 году ее посмотрело более 50 миллионов людей из 180 стран мира. В рамках мероприятия выступил Владимир Путин, он заявил, что ИИ повышает эффективность различных отраслей на 20-30%. На фоне этого президент РФ анонсировал налоговые льготы для предприятий, внедряющих отечественные технологические решения.
Еще одним знаковым событием в медиаполе Сбербанка стало возвращение NFC-платежей на смартфонах Android. Чтобы пользоваться сервисом, нужно подключить к нему любую карту платежной системы "Мир" в приложении "СберБанк Онлайн". Дополнительных приложений устанавливать не требуется.
Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стала интеграция видосервиса Wink и программы лояльности банка, проведенная совместно с "Ростелекомом". В меню Wink теперь доступен новый способ оплаты кино и сериалов - с помощью мультибонусов из программы лояльности ВТБ. При этом списание бонусов можно выбрать сразу на карточке контента и провести операцию в один клик, посещение сайта или приложения программы лояльности не требуется.
В ноябре ВТБ поддержал продление льготного автокредитования на 2023 год. По мнению банка, программа укрепит восстанавливающийся спрос на автомобили и поможет производителям прогнозировать объемы продаж в среднесрочной перспективе. В ВТБ с начала запуска госпрограммы в июле этого года кредиты по ней оформили более 9 тысяч клиентов на сумму, превышающую 6 миллиардов рублей.
Также в прошедшем месяце ВТБ анонсировал запуск удаленного получения ипотечных кредитов с помощью приложения "Госключ". Оформляются документы посредством сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Для оформления подписи потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения с чипом для идентификации и подтверждения личности. ВТБ обещает, что до конца ноября данная услуга станет доступна во всех регионах присутствия банка.
Знаковым событием в медиаполе банка ФК "Открытие" стала публикация квартальной отчетности кредитной организации по РСБУ. Банк в III квартале заработал 10.2 млрд рублей. С начала года прибыль банка по РСБУ составила 15.8 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев увеличился на 104.6 млрд рублей (+5.2%) до 2.1 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц на 1 октября 2022 года сохранился на уровне 1.4 трлн рублей.
Продажи активных кредитных карт в банке ФК "Открытие" выросли почти на 20% в III квартале 2022 года по отношению ко II кварталу. Число клиентов банка с активными кредитными картами по итогам сентября превысило 382 тысяч. В сентябре был установлен исторический рекорд продажи кредиток. Основным фактором роста стала акция для новых клиентов, в рамках которой банк дарил 10 тысяч рублей за использование карты.
В ноябре банк ФК "Открытие" расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей. Через "Бизнес-портал" теперь можно перечислять зарплату сотрудникам на счета в любых банках, а также была расширена возможность выбора тарифов и опций для бесплатных платежей. Сервис доступен бесплатно для всех клиентов "Открытия".
|
|Название
|Упоминания в СМИ, ноябрь
|Упоминания в СМИ, октябрь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|53 145
|47 457
|12,0
|2
|ВТБ
|25 163
|22 378
|12,4
|3
|ФК Открытие
|11 856
|12 832
|-7,6
|4
|Россельхозбанк
|10 704
|8 904
|20,2
|5
|Тинькофф Банк
|9 015
|8 211
|9,8
|6
|Газпромбанк
|8 172
|8 261
|-1,1
|7
|Промсвязьбанк
|5 935
|6 879
|-13,7
|8
|Альфа-Банк
|5 492
|6 682
|-17,8
|9
|Совкомбанк
|4 154
|4 596
|-9,6
|10
|МТС Банк
|3 098
|2 526
|22,6
|11
|Московский Кредитный Банк
|2 596
|2 591
|0,2
|12
|Банк УРАЛСИБ
|2 308
|2 814
|-18,0
|13
|Росгосстрах Банк
|2 241
|1 948
|15,0
|14
|Росбанк
|2 055
|2 829
|-27,4
|15
|Почта банк
|2 013
|2 128
|-5,4
|16
|Банк ДОМ.РФ
|1 892
|1 693
|11,8
|17
|Примсоцбанк
|1 617
|1 058
|52,8
|18
|Банк ЗЕНИТ
|1 420
|1 852
|-23,3
|19
|Райффайзенбанк
|1 372
|2 602
|-47,3
|20
|ХКФ Банк
|1 236
|1 411
|-12,4
|21
|Новикомбанк
|1 108
|913
|21,4
|22
|РНКБ Банк
|1 106
|1 128
|-2,0
|23
|УБРиР
|1 010
|983
|2,7
|24
|Банк Левобережный
|877
|549
|59,7
|25
|Банк ТРАСТ
|861
|865
|-0,5
|26
|Банк Санкт-Петербург
|835
|1 048
|-20,3
|27
|Ак Барс Банк
|754
|744
|1,3
|28
|Банк Русский Стандарт
|727
|1 561
|-53,4
|29
|Банк Синара
|710
|464
|53,0
|30
|КБ "Центр-инвест"
|630
|381
|65,4
|31
|ТКБ Банк
|573
|404
|41,8
|32
|ВБРР
|554
|444
|24,8
|33
|Экспобанк
|554
|667
|-16,9
|34
|ОТП Банк
|553
|1 072
|-48,4
|35
|Абсолют Банк
|540
|562
|-3,9
|36
|ББР-Банк
|509
|338
|50,6
|37
|Ренессанс Кредит
|508
|626
|-18,8
|38
|Севергазбанк
|506
|195
|159,5
|39
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|494
|709
|-30,3
|40
|МИнБанк
|464
|189
|145,5
|41
|ЮниКредит Банк
|446
|991
|-55,0
|42
|Алмазэргиэнбанк
|444
|224
|98,2
|43
|МСП Банк
|438
|466
|-6,0
|44
|РН Банк
|409
|103
|297,1
|45
|Ситибанк
|378
|1 039
|-63,6
|46
|СМП Банк
|354
|260
|36,2
|47
|АБ "Россия"
|317
|314
|1,0
|48
|Инвестторгбанк
|265
|145
|82,8
|49
|АКБ "Металлинвестбанк"
|259
|302
|-14,2
|50
|Банк "Кубань Кредит"
|247
|298
|-17,1
|
|Название
|Индекс заметности, ноябрь
|Индекс заметности, октябрь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|8 260 231
|6 097 599
|35,5
|2
|ВТБ
|3 056 876
|2 595 363
|17,8
|3
|ФК "Открытие"
|1 651 567
|1 492 512
|10,7
|4
|Тинькофф Банк
|1 592 405
|709 607
|124,4
|5
|Россельхозбанк
|1 376 336
|916 713
|50,1
|6
|Промсвязьбанк
|1 011 313
|1 020 472
|-0,9
|7
|Газпромбанк
|680 368
|614 928
|10,6
|8
|Альфа-Банк
|642 234
|730 478
|-12,1
|9
|Банк УРАЛСИБ
|374 103
|363 712
|2,9
|10
|РНКБ Банк
|354 722
|328 141
|8,1
|11
|Совкомбанк
|330 274
|384 578
|-11,8
|12
|Росгосстрах Банк
|310 119
|209 231
|48,2,0
|13
|Банк ДОМ.РФ
|304 037
|318 793
|-4,6
|14
|РН Банк
|218 140
|3 671
|5842,3
|15
|Банк ТРАСТ
|214 912
|273 335
|-21,4
|16
|Росбанк
|204 957
|327 291
|-37,4
|17
|Московский Кредитный Банк
|200 277
|195 457
|2,5
|18
|Райффайзенбанк
|163 643
|249 582
|-34,4
|19
|Почта Банк
|139 950
|86 676
|61,5
|20
|Банк Санкт-Петербург
|127 024
|207 638
|-38,8
|21
|Ак Барс Банк
|126 622
|107 387
|17,9
|22
|Банк Русский Стандарт
|114 955
|154 803
|-25,7
|23
|МТС Банк
|102 346
|141 426
|-27,6
|24
|Новикомбанк
|99 783
|87 324
|14,3
|25
|УБРиР
|94 937
|113 033
|-16,0
|26
|Банк ЗЕНИТ
|87 728
|85 743
|2,3
|27
|МИнБанк
|86 531
|12 329
|601,8
|28
|ЮниКредит Банк
|68 201
|72 520
|-6,0
|29
|Ситибанк
|66 269
|228 993
|-71,1
|30
|МСП Банк
|63 008
|72 993
|-13,7
|31
|БКС Банк"
|56 878
|25 477
|123,3
|32
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|54 481
|63 165
|-13,7
|33
|КБ "Центр-инвест"
|53 806
|81 317
|-33,8
|34
|Ренессанс Кредит
|50 026
|62 954
|-20,5
|35
|ХКФ Банк
|44 302
|97 858
|-54,7
|36
|Абсолют Банк
|44 124
|36 179
|22,0
|37
|АБ "Россия"
|40 704
|56 159
|-27,5
|38
|Банк "Кубань Кредит"
|37 104
|36 149
|2,6
|39
|Креди Агриколь КИБ
|36 084
|3 988
|804,8
|40
|Примсоцбанк
|30 519
|26 322
|15,9
|41
|Банк Левобережный
|28 157
|27 478
|2,5
|42
|ВБРР
|26 578
|27 109
|-2,0
|43
|Экспобанк
|25 133
|41 597
|-39,6
|44
|ОТП Банк
|21 844
|77 608
|-71,9
|45
|ТКБ Банк
|21 251
|56 598
|-62,5
|46
|Алмазэргиэнбанк
|17 786
|22 878
|-22,3
|47
|СЭБ Банк
|17 681
|13 353
|32,4
|48
|Банк Синара
|17 097
|33 096
|-48,3
|49
|Генбанк
|16 308
|10 078
|61,8
|50
|СМП Банк
|16 148
|41 964
|-61,5
|
|Название
|Охват аудитории, ноябрь
|Охват аудитории, октябрь
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|291 245 323
|187 031 458
|55,7
|2
|ВТБ
|274 516 503
|191 336 460
|43,5
|3
|ФК "Открытие"
|154 871 726
|112 087 505
|38,2
|4
|Тинькофф Банк
|153 175 751
|129 180 395
|18,6
|5
|Газпромбанк
|131 995 961
|111 392 860
|18,5
|6
|Россельхозбанк
|112 423 098
|85 562 854
|31,4
|7
|Альфа-Банк
|110 782 760
|121 629 816
|-8,9
|8
|Промсвязьбанк
|103 505 337
|86 986 778
|19,0
|9
|Совкомбанк
|80 346 151
|74 529 458
|7,8
|10
|Московский Кредитный Банк
|61 811 376
|65 565 480
|-5,7
|11
|Райффайзенбанк
|56 346 104
|134 109 523
|-58,0
|12
|Росбанк
|55 945 854
|80 968 700
|-30,9
|13
|Почта банк
|51 045 202
|65 305 484
|-21,8
|14
|Банк ЗЕНИТ
|48 144 057
|36 312 418
|32,6
|15
|ЮниКредит Банк
|42 992 089
|112 710 491
|-61,9
|16
|АБ "Россия"
|41 691 851
|15 697 019
|165,6
|17
|РНКБ Банк
|40 770 996
|33 571 304
|21,4
|18
|Новикомбанк
|40 748 420
|34 750 956
|17,3
|19
|Банк ДОМ.РФ
|40 169 512
|33 188 738
|21,0
|20
|Банк УРАЛСИБ
|39 773 664
|47 409 964
|-16,1
|21
|Росгосстрах Банк
|37 521 422
|12 004 061
|212,6
|22
|РН Банк
|36 085 865
|13 136 520
|174,7
|23
|ХКФ Банк
|35 672 665
|41 771 491
|-14,6
|24
|МТС Банк
|35 348 498
|51 780 202
|-31,7
|25
|Банк Русский Стандарт
|35 045 381
|50 812 636
|-31,0
|26
|Банк ТРАСТ
|34 532 731
|25 663 884
|34,6
|27
|МСП Банк
|32 951 170
|22 563 294
|46,0
|28
|Ренессанс Кредит
|31 144 852
|17 710 742
|75,9
|29
|Ситибанк
|29 205 060
|144 003 918
|-79,7
|30
|Русфинанс Банк
|26 769 658
|9 738 285
|174,9
|31
|Абсолют Банк
|26 083 897
|23 544 788
|10,8
|32
|УБРиР
|25 332 750
|38 058 567
|-33,4
|33
|Банк Санкт-Петербург
|25 230 609
|20 540 297
|22,8
|34
|Креди Агриколь КИБ
|25 145 524
|5 269 907
|377,2
|35
|ОТП Банк
|22 179 523
|89 145 649
|-75,1
|36
|АК Барс Банк
|19 922 995
|18 002 647
|10,7
|37
|МИнБанк
|17 400 258
|4 544 070
|282,9
|38
|Примсоцбанк
|13 345 864
|10 115 539
|37,9
|39
|"Локо-Банк"
|13 159 913
|3 662 142
|259,4
|40
|БКС Банк
|12 199 331
|11 237 414
|8,6
|41
|Банк Синара
|12 059 791
|16 739 521
|-28,0
|42
|Экспобанк
|11 912 296
|10 813 042
|10,2
|43
|КБ "Ценрт-инвест"
|11 824 678
|3 585 766
|229,8
|44
|ВБРР
|10 667 154
|11 772 323
|-9,4
|45
|СМП Банк
|9 991 238
|23 577 281
|-57,6
|46
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|9 988 529
|15 514 567
|-35,6
|47
|Банк Интеза
|9 444 954
|9 268 271
|1,9
|48
|Bank of China
|8 620 285
|2 522 644
|241,7
|49
|ТКБ Банк
|8 076 503
|30 379 821
|-73,4
|50
|АКБ "ЦентроКредит"
|7 862 076
|1 000 908
|685,5
Главные темы публикаций:
- 1. Президент В. Путин поддержал идею распространить программу льготного автокредитования на военных.
- 2. В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинговой деятельности.
- 3. О. Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка.
- 4. Интервью главы банка ФК "Открытие" М. Задорнова агентству РИА Новости.
- 5. ЦБ определил основные направления развития финансового рынка РФ до 2025 года.
- 6. В.Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников.
- 7. Сбербанк провел акцию "Зеленый день" в честь 180-летия со дня основания.
- 8. Минфин не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7%.
- 9. ВТБ и "Ростелеком" провели интеграцию видеосервиса Wink и программы лояльности банка.
- 10. Сбербанк провел международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey 2022.
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ
- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности
- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории
- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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