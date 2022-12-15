Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за ноябрь 2022 года.

Ноябрь 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и ФК "Открытие", при этом основные показатели выросли у всех трех банков по сравнению с октябрем.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 53 145 упоминаний (47 457 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ - 25 163 упоминаний (22 378 в октябре), за ним по-прежнему следует банк ФК "Открытие" - 11 856 упоминаний (12 832 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 18% по сравнению с октябрем, заметность ФК "Открытие" также выросла - почти на 11%.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 291,2 млн (+56%, 187 млн в октябре). На втором месте - ВТБ с результатом 274,5 млн, показатель охватов вырос на 44% (191,3 млн в октябре). ФК "Открытие", занимавший по охватам седьмое место в предыдущем месяце, также вошел в тройку лидеров, показатель вырос на 38% и составил 154,8 млн (112 млн в октябре).

В ноябре Сбербанк отметил сразу две знаковые даты: 180-летие со дня основания банка и 10-летие программы лояльности СберСпасибо. К этому событию была приурочена акция "Зеленый день", в рамках которой клиенты банка проявили исторический максимум активности, заработав максимум бонусов в сравнении с прошлыми годами.

Другим знаковым мероприятием стала международная онлайн-конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey. На ней, в частности, были презентованы новейшие разработки в сфере ИИ. По словам главы Сбера Германа Грефа, конференция приобретает все большую популярность - в 2022 году ее посмотрело более 50 миллионов людей из 180 стран мира. В рамках мероприятия выступил Владимир Путин, он заявил, что ИИ повышает эффективность различных отраслей на 20-30%. На фоне этого президент РФ анонсировал налоговые льготы для предприятий, внедряющих отечественные технологические решения.

Еще одним знаковым событием в медиаполе Сбербанка стало возвращение NFC-платежей на смартфонах Android. Чтобы пользоваться сервисом, нужно подключить к нему любую карту платежной системы "Мир" в приложении "СберБанк Онлайн". Дополнительных приложений устанавливать не требуется.

Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стала интеграция видосервиса Wink и программы лояльности банка, проведенная совместно с "Ростелекомом". В меню Wink теперь доступен новый способ оплаты кино и сериалов - с помощью мультибонусов из программы лояльности ВТБ. При этом списание бонусов можно выбрать сразу на карточке контента и провести операцию в один клик, посещение сайта или приложения программы лояльности не требуется.

В ноябре ВТБ поддержал продление льготного автокредитования на 2023 год. По мнению банка, программа укрепит восстанавливающийся спрос на автомобили и поможет производителям прогнозировать объемы продаж в среднесрочной перспективе. В ВТБ с начала запуска госпрограммы в июле этого года кредиты по ней оформили более 9 тысяч клиентов на сумму, превышающую 6 миллиардов рублей.

Также в прошедшем месяце ВТБ анонсировал запуск удаленного получения ипотечных кредитов с помощью приложения "Госключ". Оформляются документы посредством сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Для оформления подписи потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения с чипом для идентификации и подтверждения личности. ВТБ обещает, что до конца ноября данная услуга станет доступна во всех регионах присутствия банка.

Знаковым событием в медиаполе банка ФК "Открытие" стала публикация квартальной отчетности кредитной организации по РСБУ. Банк в III квартале заработал 10.2 млрд рублей. С начала года прибыль банка по РСБУ составила 15.8 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев увеличился на 104.6 млрд рублей (+5.2%) до 2.1 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц на 1 октября 2022 года сохранился на уровне 1.4 трлн рублей.

Продажи активных кредитных карт в банке ФК "Открытие" выросли почти на 20% в III квартале 2022 года по отношению ко II кварталу. Число клиентов банка с активными кредитными картами по итогам сентября превысило 382 тысяч. В сентябре был установлен исторический рекорд продажи кредиток. Основным фактором роста стала акция для новых клиентов, в рамках которой банк дарил 10 тысяч рублей за использование карты.

В ноябре банк ФК "Открытие" расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей. Через "Бизнес-портал" теперь можно перечислять зарплату сотрудникам на счета в любых банках, а также была расширена возможность выбора тарифов и опций для бесплатных платежей. Сервис доступен бесплатно для всех клиентов "Открытия".

Название Упоминания в СМИ, ноябрь Упоминания в СМИ, октябрь Изменение, % 1 Сбербанк 53 145 47 457 12,0 2 ВТБ 25 163 22 378 12,4 3 ФК Открытие 11 856 12 832 -7,6 4 Россельхозбанк 10 704 8 904 20,2 5 Тинькофф Банк 9 015 8 211 9,8 6 Газпромбанк 8 172 8 261 -1,1 7 Промсвязьбанк 5 935 6 879 -13,7 8 Альфа-Банк 5 492 6 682 -17,8 9 Совкомбанк 4 154 4 596 -9,6 10 МТС Банк 3 098 2 526 22,6 11 Московский Кредитный Банк 2 596 2 591 0,2 12 Банк УРАЛСИБ 2 308 2 814 -18,0 13 Росгосстрах Банк 2 241 1 948 15,0 14 Росбанк 2 055 2 829 -27,4 15 Почта банк 2 013 2 128 -5,4 16 Банк ДОМ.РФ 1 892 1 693 11,8 17 Примсоцбанк 1 617 1 058 52,8 18 Банк ЗЕНИТ 1 420 1 852 -23,3 19 Райффайзенбанк 1 372 2 602 -47,3 20 ХКФ Банк 1 236 1 411 -12,4 21 Новикомбанк 1 108 913 21,4 22 РНКБ Банк 1 106 1 128 -2,0 23 УБРиР 1 010 983 2,7 24 Банк Левобережный 877 549 59,7 25 Банк ТРАСТ 861 865 -0,5 26 Банк Санкт-Петербург 835 1 048 -20,3 27 Ак Барс Банк 754 744 1,3 28 Банк Русский Стандарт 727 1 561 -53,4 29 Банк Синара 710 464 53,0 30 КБ "Центр-инвест" 630 381 65,4 31 ТКБ Банк 573 404 41,8 32 ВБРР 554 444 24,8 33 Экспобанк 554 667 -16,9 34 ОТП Банк 553 1 072 -48,4 35 Абсолют Банк 540 562 -3,9 36 ББР-Банк 509 338 50,6 37 Ренессанс Кредит 508 626 -18,8 38 Севергазбанк 506 195 159,5 39 Азиатско-Тихоокеанский Банк 494 709 -30,3 40 МИнБанк 464 189 145,5 41 ЮниКредит Банк 446 991 -55,0 42 Алмазэргиэнбанк 444 224 98,2 43 МСП Банк 438 466 -6,0 44 РН Банк 409 103 297,1 45 Ситибанк 378 1 039 -63,6 46 СМП Банк 354 260 36,2 47 АБ "Россия" 317 314 1,0 48 Инвестторгбанк 265 145 82,8 49 АКБ "Металлинвестбанк" 259 302 -14,2 50 Банк "Кубань Кредит" 247 298 -17,1

Название Индекс заметности, ноябрь Индекс заметности, октябрь Изменение, % 1 Сбербанк 8 260 231 6 097 599 35,5 2 ВТБ 3 056 876 2 595 363 17,8 3 ФК "Открытие" 1 651 567 1 492 512 10,7 4 Тинькофф Банк 1 592 405 709 607 124,4 5 Россельхозбанк 1 376 336 916 713 50,1 6 Промсвязьбанк 1 011 313 1 020 472 -0,9 7 Газпромбанк 680 368 614 928 10,6 8 Альфа-Банк 642 234 730 478 -12,1 9 Банк УРАЛСИБ 374 103 363 712 2,9 10 РНКБ Банк 354 722 328 141 8,1 11 Совкомбанк 330 274 384 578 -11,8 12 Росгосстрах Банк 310 119 209 231 48,2,0 13 Банк ДОМ.РФ 304 037 318 793 -4,6 14 РН Банк 218 140 3 671 5842,3 15 Банк ТРАСТ 214 912 273 335 -21,4 16 Росбанк 204 957 327 291 -37,4 17 Московский Кредитный Банк 200 277 195 457 2,5 18 Райффайзенбанк 163 643 249 582 -34,4 19 Почта Банк 139 950 86 676 61,5 20 Банк Санкт-Петербург 127 024 207 638 -38,8 21 Ак Барс Банк 126 622 107 387 17,9 22 Банк Русский Стандарт 114 955 154 803 -25,7 23 МТС Банк 102 346 141 426 -27,6 24 Новикомбанк 99 783 87 324 14,3 25 УБРиР 94 937 113 033 -16,0 26 Банк ЗЕНИТ 87 728 85 743 2,3 27 МИнБанк 86 531 12 329 601,8 28 ЮниКредит Банк 68 201 72 520 -6,0 29 Ситибанк 66 269 228 993 -71,1 30 МСП Банк 63 008 72 993 -13,7 31 БКС Банк" 56 878 25 477 123,3 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 54 481 63 165 -13,7 33 КБ "Центр-инвест" 53 806 81 317 -33,8 34 Ренессанс Кредит 50 026 62 954 -20,5 35 ХКФ Банк 44 302 97 858 -54,7 36 Абсолют Банк 44 124 36 179 22,0 37 АБ "Россия" 40 704 56 159 -27,5 38 Банк "Кубань Кредит" 37 104 36 149 2,6 39 Креди Агриколь КИБ 36 084 3 988 804,8 40 Примсоцбанк 30 519 26 322 15,9 41 Банк Левобережный 28 157 27 478 2,5 42 ВБРР 26 578 27 109 -2,0 43 Экспобанк 25 133 41 597 -39,6 44 ОТП Банк 21 844 77 608 -71,9 45 ТКБ Банк 21 251 56 598 -62,5 46 Алмазэргиэнбанк 17 786 22 878 -22,3 47 СЭБ Банк 17 681 13 353 32,4 48 Банк Синара 17 097 33 096 -48,3 49 Генбанк 16 308 10 078 61,8 50 СМП Банк 16 148 41 964 -61,5

Название Охват аудитории, ноябрь Охват аудитории, октябрь Изменение, % 1 Сбербанк 291 245 323 187 031 458 55,7 2 ВТБ 274 516 503 191 336 460 43,5 3 ФК "Открытие" 154 871 726 112 087 505 38,2 4 Тинькофф Банк 153 175 751 129 180 395 18,6 5 Газпромбанк 131 995 961 111 392 860 18,5 6 Россельхозбанк 112 423 098 85 562 854 31,4 7 Альфа-Банк 110 782 760 121 629 816 -8,9 8 Промсвязьбанк 103 505 337 86 986 778 19,0 9 Совкомбанк 80 346 151 74 529 458 7,8 10 Московский Кредитный Банк 61 811 376 65 565 480 -5,7 11 Райффайзенбанк 56 346 104 134 109 523 -58,0 12 Росбанк 55 945 854 80 968 700 -30,9 13 Почта банк 51 045 202 65 305 484 -21,8 14 Банк ЗЕНИТ 48 144 057 36 312 418 32,6 15 ЮниКредит Банк 42 992 089 112 710 491 -61,9 16 АБ "Россия" 41 691 851 15 697 019 165,6 17 РНКБ Банк 40 770 996 33 571 304 21,4 18 Новикомбанк 40 748 420 34 750 956 17,3 19 Банк ДОМ.РФ 40 169 512 33 188 738 21,0 20 Банк УРАЛСИБ 39 773 664 47 409 964 -16,1 21 Росгосстрах Банк 37 521 422 12 004 061 212,6 22 РН Банк 36 085 865 13 136 520 174,7 23 ХКФ Банк 35 672 665 41 771 491 -14,6 24 МТС Банк 35 348 498 51 780 202 -31,7 25 Банк Русский Стандарт 35 045 381 50 812 636 -31,0 26 Банк ТРАСТ 34 532 731 25 663 884 34,6 27 МСП Банк 32 951 170 22 563 294 46,0 28 Ренессанс Кредит 31 144 852 17 710 742 75,9 29 Ситибанк 29 205 060 144 003 918 -79,7 30 Русфинанс Банк 26 769 658 9 738 285 174,9 31 Абсолют Банк 26 083 897 23 544 788 10,8 32 УБРиР 25 332 750 38 058 567 -33,4 33 Банк Санкт-Петербург 25 230 609 20 540 297 22,8 34 Креди Агриколь КИБ 25 145 524 5 269 907 377,2 35 ОТП Банк 22 179 523 89 145 649 -75,1 36 АК Барс Банк 19 922 995 18 002 647 10,7 37 МИнБанк 17 400 258 4 544 070 282,9 38 Примсоцбанк 13 345 864 10 115 539 37,9 39 "Локо-Банк" 13 159 913 3 662 142 259,4 40 БКС Банк 12 199 331 11 237 414 8,6 41 Банк Синара 12 059 791 16 739 521 -28,0 42 Экспобанк 11 912 296 10 813 042 10,2 43 КБ "Ценрт-инвест" 11 824 678 3 585 766 229,8 44 ВБРР 10 667 154 11 772 323 -9,4 45 СМП Банк 9 991 238 23 577 281 -57,6 46 Азиатско-Тихоокеанский Банк 9 988 529 15 514 567 -35,6 47 Банк Интеза 9 444 954 9 268 271 1,9 48 Bank of China 8 620 285 2 522 644 241,7 49 ТКБ Банк 8 076 503 30 379 821 -73,4 50 АКБ "ЦентроКредит" 7 862 076 1 000 908 685,5

1. Президент В. Путин поддержал идею распространить программу льготного автокредитования на военных.

2. В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинговой деятельности.

3. О. Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка.

4. Интервью главы банка ФК "Открытие" М. Задорнова агентству РИА Новости.

5. ЦБ определил основные направления развития финансового рынка РФ до 2025 года.

6. В.Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников.

за превращение пенсионеров в вечных должников. 7. Сбербанк провел акцию "Зеленый день" в честь 180-летия со дня основания.

8. Минфин не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7%.

9. ВТБ и "Ростелеком" провели интеграцию видеосервиса Wink и программы лояльности банка.

10. Сбербанк провел международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey 2022.

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