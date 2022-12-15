.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минсельхоз предлагает продлить на год отсрочку возврата субсидий в бюджет при их неэффективном использовании
В окончательном чтении принят закон об освобождении от НДФЛ задолженности по ипотеке, которую банки простили гражданам
15 декабря 2022 года 09:33
Ритейлеры столкнулись с замедлением роста выручки
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - Крупные продуктовые ритейлеры в третьем квартале 2022 года столкнулись с замедлением роста темпов выручки по сравнению со вторым. В целом сети, входящие в топ-10, с июля по сентябрь выручили почти 2 трлн руб. Эксперты считают, что причиной сложившейся ситуации помимо сокращения потребителями своих расходов стало торможение продовольственной инфляции, пишет "Коммерсантъ". Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. считает, что более чувствительны к снижению потребительского спроса окажутся средние и небольшие ритейлеры. Для удержания покупателей, по мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, сети продолжат наращивать долю промо, СТМ и товаров низкого ценового сегмента.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.