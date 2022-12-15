Ритейлеры столкнулись с замедлением роста выручки

15 декабря. FINMARKET.RU - Крупные продуктовыев третьем квартале 2022 года столкнулись с замедлением роста темпов выручки по сравнению со вторым. В целом сети, входящие в топ-10, с июля по сентябрь выручили почти 2 трлн руб. Эксперты считают, что причиной сложившейся ситуации помимо сокращения потребителями своих расходов стало торможение продовольственной инфляции, пишет "Коммерсантъ".

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. считает, что более чувствительны к снижению потребительского спроса окажутся средние и небольшие ритейлеры. Для удержания покупателей, по мнению гендиректора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, сети продолжат наращивать долю промо, СТМ и товаров низкого ценового сегмента.