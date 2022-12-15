В РФ обновят список товаров первой необходимости

15 декабря. FINMARKET.RU -занялся разработкой списка непродовольственных товаров первой необходимости. Об этом том "Известиям" сообщили в министерстве и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Впервые попытка создания такого списка была предпринята в 2020 году - он был актуален во время пандемии, и тогда в него включили 23 наименования: свечи, спички, средства гигиены и зоотовары. Теперь же в правительстве работают над более долговечным перечнем - его формируют по поручению вице-премьера Дениса Мантурова. В Минпромторге пояснили, что такойтоваров необходим для распределения поддержки между отечественными производителями.

При этом в ФАС считают, что перечень может быть полезным и для стабильного ценообразования на розничном рынке. Сейчас служба разрабатывает постановление правительства, которое позволит регионам заключать добровольные соглашения с торговыми сетями и фиксировать их наценки на социально значимые

В России уже использовали этот подход: в 2021 году федеральные ритейлеры обязались снизить и зафиксировать наценку на часть продуктов. За год она сократилась на 17%, подсчитали в ФАС.

По информации антимонопольной службы, соглашения с властями о сдерживании наценки на социально значимые товары ранее заключили 10 федеральных и 79 региональных торговых сетей. Каждая из них самостоятельно выбирала те продукты, на которые снизить наценку. Часть ритейлеров позднее вышла из этих договоренностей.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства специалисты ФАС отметили: сейчас государство может контролировать стоимость лишь базового набора продуктов. Но если в законодательстве появится аналогичный перечень для непродовольственных товаров первой необходимости, то наценку можно будет снижать и на них.

В ФАС "Известиям" подтвердили: служба допускает, что если на федеральном уровне власти утвердят перечень непродуктовых социально значимых товаров, то регионы смогут зафиксировать наценку и на эту продукцию. Такой подход может быть временной мерой для стабилизации цен, добавили в службе.