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15 декабря 2022 года 08:56
В РФ обновят список товаров первой необходимости
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - Минпромторг занялся разработкой списка непродовольственных товаров первой необходимости. Об этом том "Известиям" сообщили в министерстве и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Впервые попытка создания такого списка была предпринята в 2020 году - он был актуален во время пандемии, и тогда в него включили 23 наименования: свечи, спички, средства гигиены и зоотовары. Теперь же в правительстве работают над более долговечным перечнем - его формируют по поручению вице-премьера Дениса Мантурова. В Минпромторге пояснили, что такой список товаров необходим для распределения поддержки между отечественными производителями. При этом в ФАС считают, что перечень может быть полезным и для стабильного ценообразования на розничном рынке. Сейчас служба разрабатывает постановление правительства, которое позволит регионам заключать добровольные соглашения с торговыми сетями и фиксировать их наценки на социально значимые товары. В России уже использовали этот подход: в 2021 году федеральные ритейлеры обязались снизить и зафиксировать наценку на часть продуктов. За год она сократилась на 17%, подсчитали в ФАС. По информации антимонопольной службы, соглашения с властями о сдерживании наценки на социально значимые товары ранее заключили 10 федеральных и 79 региональных торговых сетей. Каждая из них самостоятельно выбирала те продукты, на которые снизить наценку. Часть ритейлеров позднее вышла из этих договоренностей. В пояснительной записке к проекту постановления правительства специалисты ФАС отметили: сейчас государство может контролировать стоимость лишь базового набора продуктов. Но если в законодательстве появится аналогичный перечень для непродовольственных товаров первой необходимости, то наценку можно будет снижать и на них. В ФАС "Известиям" подтвердили: служба допускает, что если на федеральном уровне власти утвердят перечень непродуктовых социально значимых товаров, то регионы смогут зафиксировать наценку и на эту продукцию. Такой подход может быть временной мерой для стабилизации цен, добавили в службе.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Минпромторг, товары, необходимсть, список
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АК-54 15.12.2022
Вот почему для развития производства в РОссии необходимо срочно разделить функции министерства ТОРГОВЛИ (отдельно) , как заказчика необходимой для страны продукции )причём как группы "А" так и группы "Б" ) и функции исполнителя МИНПРОМА! То чо мы сегодня имеем - это диверсия против развития страны, которую прекрасно исполнили псевдо либералы( в лице Гайдра, Чубайса, Христенко и иже с ними... Сколько можно прыгать по граблям?
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