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15 декабря 2022 года 08:30
Казначейство предлагает централизовать продажу активов госкомпаний
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Сергей Савостьянов/ТАСС
15 декабря. FINMARKET.RU - Федеральное казначейство предложило перевести все сделки по продаже активов госкомпаний на единую площадку - государственную информационную систему (ГИС) "Торги". Это следует из презентации, представленной замглавы казначейства Анной Теймуразовой в ходе заседания общественного совета при Минфине в начале декабря, пишут "Ведомости". Сейчас с ГИС "Торги" интегрированы 8 федеральных электронных площадок, которые обязаны уведомлять о проведении аукционов с госимуществом, но не с активами госкомпаний. Казначейство выразило поддержку и готовность обеспечить проведение торгов по реализации собственности госкомпаний в системе ГИС "Торги", сообщил "Ведомостям" представитель ведомства. В системе уже проводится более 40 видов электронных аукционов, связанных с реализацией государственного и муниципального имущества, напомнил он. За счет консолидации всех торгов на единой платформе ГИС "Торги" цена проданного госимущества в 2022 г. выросла примерно на 20%, сообщил собеседник. Кроме того, казначейство планирует реализацию автоплатежей и всех сервисов, связанных с заключением и исполнением электронных договоров по реализации имущества, отметил он. ФАС России поддерживает предложение о расширении перечня торгов, информацию о которых необходимо размещать на ГИС "Торги". Это обеспечивает доступность указанной информации для наиболее широкого круга лиц, способствует увеличению числа потенциальных участников торгов и препятствует ограничению конкуренции.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, госкомпании, активы, продажа, централизация
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