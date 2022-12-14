Банки против передачи в госбазу всей биометрии клиентов

14 декабря. FINMARKET.RU -подготовили замечания к законопроекту о новых требованиях к работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Он был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2022 года. Письмо с позицией банков Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму, пишут "Известия"

В первую очередь, банки предлагают восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными - сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д. Летом 2022 года Госдума приняла норму, согласно которой банки могут передавать всю эту информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 года. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, эта норма тоже присутствует.

Однако, как считают в НСФР, такие действия подрывают доверие россиян к биометрическим системам. И поэтому в документе, переданном в Госдуму, предложено при втором чтении закона запретить передачу слепков лица и голоса из кредитных организаций в ЕБС без предварительного согласия клиентов.

Во-вторых, авторы замечаний считают недопустимым снижение требований к качеству образцов, передаваемых в ЕБС. Кроме того, кредитные организации выступают против расширения перечня биометрических данных, которые необходимо передавать в ЕБС. Законопроект формально предусматривает передачу в ЕБС вообще любых биометрических сведений.

Как отметил глава НСФР Андрей Емелин, банки просят отменить требование об уничтожении биометрических слепков (такая норма предусмотрена поправками) после их передачи в ЕБС при условии их использования банками в соответствии с законом о персональных данных и с согласия клиента.

В Минцифры "Известиям" отметили, что никакие нормы закона не предусматривают, что личные данные гражданина будут передаваться против его воли. Законопроект предусматривает, что коммерческая организация при переносе данных в ЕБС должна обязательно уведомить об этом гражданина, и в течение 30 дней он может от этого отказаться, напомнили в Минцифры.