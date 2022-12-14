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14 декабря 2022 года 10:11
Российская легкая промышленность демонстрирует подъем
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Сергей Фадеичев/ТАСС
14 декабря. FINMARKET.RU - Легкая промышленность нашей страны с уходом западных брендов и изменением логистических цепочек демонстрирует небывалый подъем. Но для того чтобы полностью реализовать свой потенциал, ей необходимы дополнительные рабочие руки. На предприятия легкой промышленности России приедут работать работники из Узбекистана. В пилотном проекте примут участие 10-15 отечественных предприятий, сообщили "Российской газете" в Минпромторге. Пилотный проект по упрощенному трудоустройству граждан из Республики Узбекистан до недавнего времени реализовывался только в двух отраслях - строительстве и сельском хозяйстве. С начала года под заявки работодателей на территорию РФ по нему работать в российские компании приехало почти 5 тысяч человек, сообщили в Минтруде РФ. Из-за ухода зарубежных брендов и перестройки логистических схем перед российской легкой промышленностью открылось окно возможностей, рассказывает председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности ТПП РФ Андрей Разбродин. Недавно Минпромторг провел актуализацию исследования российских брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья. Сейчас на территории страны производят свою продукцию 2000 отечественных брендов. За последние пять лет объем производства продукции легкой промышленности в денежном выражении вырос на 37,7%, сообщили в Минпромторге. По итогам девяти месяцев 2022 года рост производства продукции легпрома составил 18,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. После закрытия магазинов ряда марок, отечественная продукция стала встречаться в ТЦ чаще. В самых посещаемых ТЦ сегодня в среднем насчитывается 15 до 30 российских марок, отметили в Минпромторге. Качество у наших вещей выше, а цена в некоторых сегментах ниже, считают в министерстве. Ориентация экономики на внутренний рынок сочетается с активным привлечением в промышленность квалифицированных кадров, в том числе мигрантов, прокомментировали во ВНИИ труда.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, легкая промышленность
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