Снижение ВВП РФ в 2023 году составит около 1% - Счетная палата

14 декабря. FINMARKET.RU - СнижениеРоссии в следующем году составит около 1%, сообщил "Ведомостям" аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, курирующий в том числе оценку макропрогноза Минэка. Этот, по его словам, не предполагает новых стрессовых ситуаций для экономики. "Думаю, снижение ВВП в следующем году будет примерно, как прогнозирует Минэкономразвития, около 1%. Мы останемся в этих прогнозных цифрах, если у нас не будет каких-то стрессовых ситуаций", – сказал Зайцев. Просчитать их очень сложно, поскольку они могут носить неэкономический характер, добавил аудитор.

По оценке Минэкономразвития, снижение российской экономики в октябре замедлилось до 4,4% в годовом сравнении с 4,5% в сентябре. В 3-м квартале ВВП России сократился в годовом выражении на 4% после 4,1% во 2-м квартале, свидетельствуют предварительные данные Росстата. По итогам 1-го квартала экономика показала рост на 3,5%.

Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве во вторник, 13 декабря. Сокращение ВВП в 2022 г., по прогнозу Минэкономразвития, будет меньше 3%, напомнил он.

По оценкам Всемирного банка, опубликованным в октябре, снижение экономики России в 2022 г. составит 4,5% против ожидавшегося в июне падения на 8,9%, а в 2023 г. – 3,6% вместо 2%. Международный валютный фонд в октябре улучшил прогноз по спаду российского ВВП в этом году до 3,4% вместо ожидавшихся в июле 6%, в следующем году – до 2,3% с 3,5%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП России в 2023 г. составит 0,8% после спада на 2,9% в 2022 г. Банк России ожидает падения экономики в 2022 г. на 3–3,5%, в 2023 г. – на 1–4%.