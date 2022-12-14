Крупнейшие торговые центры потеряли 25% посетителей

14 декабря. FINMARKET.RU - Уход иностранных брендов наиболее остро почувствовали крупнейшие торгцентры - их посещаемость за год сократилась на 25%, пишет "Коммерсант"

Как следует из данных Focus Technologies, с января по ноябрь 2022 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) в крупнейших торгцентрах (более 80 тыс. кв. м) в Москве и Подмосковье снизился на 25% год к году и на 39% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Трафик крупных торгцентров (40-80 тыс. кв. м) сократился меньше - на 7% год к году и на 24% по сравнению с 2019 годом. Посещаемость средних объектов (20-40 тыс. кв. м) осталась на уровне прошлого года, но на 26% ниже, чем до пандемии.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов подтверждает, что для многих качественных крупных объектов потери оказались существенными, в то время как в районных торгцентрах сформировался лист ожидания из потенциальных арендаторов.

Сложившаяся ситуация повлияла и на снижение девелоперской активности. По оценкам компании "Магазин магазинов", в России в этом году пока сданы только 122 тыс. кв. м торговых площадей. Это рекордно низкий показатель.

Конъюнктура вынуждает девелоперов отказываться от реализации новых проектов, поэтому по итогам 2022 года ввод торговой недвижимости будет минимальным. Участники рынка не ждут восстановления интереса россиян к торгцентрам до середины следующего года.