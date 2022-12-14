Жителей аварийных домов хотят переселять в арендные квартиры

14 декабря. FINMARKET.RU - В России могут начать переселять людей из аварийного жилья в арендные дома. Квартиры будут сдавать на льготных условиях с правом выкупа. Разработку такой программы предполагает проект плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Документ предполагает создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом, пишут "Известия"

Также запланирована выдача нового жилья взамен аварийного с условием доплаты разницы в стоимости между ними в рассрочку (сроком на 15 лет). Такую меру необходимо разработать к 2025 году, сказано в проекте плана.

В Минстрое сообщили, что инициатива на стадии обсуждения. Если ее примут, она станет опцией в дополнение к существующим, которую переселенцы смогут выбрать по желанию, например для расширения своей жилплощади.

Сегодня по ст. 32 Жилищного кодекса РФ, переселенцы из аварийных домов получают новые квартиры такой же площади, как старые, но не меньше 6 кв. м на человека, или денежную компенсацию по стоимости аварийного жилья. Решения принимают по соглашению с гражданами, люди получают новоев собственность, рассказал эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук. Но в некоторых субъектах нет возможности выдавать квартиры, поэтому люди получают только деньги, которых, как правило, не хватает на приобретение другой жилплощади, сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Число аварийных домов в России растет быстрее, чем их успевают расселять. С 1 января 2017 года по 1 января 2022-го объем дополнительной аварийки в стране увеличился на 13 млн кв. м, его ежегодный прирост будет составлять не менее 2 млн "квадратов".

На 2022-2023 годы в федеральном бюджете на программы расселения из аварийного жилья для регионов предусмотрено 45 млрд рублей. На 2023-2025 годы запланировано по 25 млрд. Но этого недостаточно: необходимо в несколько раз больше средств, считает Разворотнева. Поэтому власти и ищут способы модернизации программ, пояснила депутат.