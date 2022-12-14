ОМС и ДМС предлагают объединить

14 декабря. FINMARKET.RU - Минфин предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования, следует из презентации ведомства, пишут "Ведомости" . Представитель министерства подтвердил, что эта инициатива рассматривается. Минфин обсуждает инициативу с рынком, заявил "Ведомостям" представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС). По его словам, власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной (сейчас оба принципа страхования существуют параллельно). Минфин планирует, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, добавил собеседник в ВСС, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.

Оплата медицинских услуг, оказанных по ОМС, производится из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Основной источник его пополнения - это страховые взносы на обязательное медицинское. За работающее население их вносит работодатель по ставке в 5,1% от доходов. Общая сумма расходов фонда на 2023-2025 гг. составляет 3,2 трлн, 3,4 трлн и 3,6 трлн руб., следует из закона о бюджете ФОМС. Доходы с учетом трансфертов из федерального бюджета, которые занимают около 13% от общего объема поступлений, оцениваются в 3,1 трлн, 3,4 трлн и 3,6 трлн руб.

Полис ОМС покрывает первичную медико-санитарную, специализированную (рассчитанную для людей с определенными заболеваниями), скорую и паллиативную медицинскую помощь. Любые расходы сверх предусмотренного полисом покрытия граждане оплачивают самостоятельно.

Полисы ДМС в большинстве случаев граждане получают по корпоративным программам, реже они приобретают такие страховки самостоятельно. В этом случае юрлица освобождаются от уплаты налога на прибыль с оформленных сотрудникам полисов - но только если расходы на ДМС в компании не превышают 6% фонда оплаты труда. Также работодатель освобождается от отчислений в ФОМС (основная ставка - 5,1%) - но только в части взносов по полису ДМС.

Идея объединить две системы не нова, признают участники страхового рынка. Эксперты полагают, что объединение повысит доступность медпомощи для населения и обеспечит единый контроль качества.