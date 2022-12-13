Резкого всплеска популярности у россиян валют дружественных стран ожидать не стоит

13 декабря. FINMARKET.RU - Доля валютных вкладов населения начала резко снижаться в феврале и опустилась в октябре до рекордных 9,8%, следует из статистики Банка России. Исторический максимум валютизации вкладов был достигнут в феврале 2015 года - более 30%. Основной причиной спада эксперты назвали валютные ограничения ЦБ из-за санкций. Вместе с тем люди перестали считать вклады в долларах и евро надежными и безопасными. Полная девалютизация сбережений граждан маловероятна. В то же время резкого всплеска популярности валют дружественных стран, например, Китая, ожидать не стоит, поскольку курс юаня очень волатилен, пишет "Российская газета".

Существенному снижению доли валютных вкладов граждан способствовали несколько факторов, указывает аналитик "Финама" Игорь Додонов. В основном это резкое снижение спроса на валюту, поскольку из-за санкций банки стали вводить валютные ограничения, ухудшать условия обслуживания таких сбережений. "Многие граждане предпочли конвертировать валютные сбережения в рубли или валюты дружественных стран", - отметил он.

Кроме того, снижению доли валютных вкладов способствовал и большой отток валютных средств физлиц за границу, добавил эксперт.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич исключает, что сбережения граждан полностью станут рублевыми, ведь привязанные к валюте расходы остаются значительными - например, покупка непродовольственных товаров и отдых за границей. "Поэтому валютные депозиты в любых формах - в юанях или депозиты, привязанные к котировкам какой-либо валюты, или наличная валюта - сохранят свою актуальность и могут вновь начать расти в течение 2023 года", - считает он.

В то же время резкий всплеск популярности именно юаня и депозитов в юанях не слишком вероятен - наличный юань остается не столь популярной валютой за пределами Китая, его не везде можно обменять, и комиссия при его обмене повышенная. Доходности депозитов в юанях вряд ли сильно будут отличаться от нуля, учитывая проводимую центральным банком Китая мягкую денежно-кредитную политику, прогнозирует Петроневич.

Додонов добавляет, что популярность дружественных валют, прежде всего юаня, действительно постепенно растет, но для подавляющего большинства граждан эти валюты пока остаются экзотикой, и вряд ли ситуация изменится быстро. Хотя предлагаемые банками ставки по юаневым вкладам заметно выше, чем по вкладам в долларах и евро, они все же не такие высокие, чтобы привлечь массового вкладчика.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков соглашается с тем, что курсовые риски юаня не позволяют пока его использовать в качестве валюты сбережений. "Также у населения не сформировано представление о юане как о стабильной резервной валюте. На сегодня юани интересны тем, кто осуществляет деловые и туристические поездки в Китай", - добавил он. По его мнению, в ближайшей перспективе, скорее всего, эта доля продолжит дальше сокращаться.

По данным ВТБ, больше половины вкладов в юанях держат клиенты старше 50 лет. А вкладчики до 40 лет занимают в этой категории чуть больше 10%.