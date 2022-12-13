Минцифры планирует ввести механизм гарантированного спроса на российское ПО

13 декабря. FINMARKET.RU - Минцифрыразрабатывает новую систему поддержки российских разработчиков ПО: планируется обеспечить их гарантированным спросом на еще не разработанные решения за счет якорных заказчиков, которыми могут выступить крупные госкомпании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Новый механизм поддержки отечественных разработчиковпланируется запустить в рамках двух новых "дорожных карт" развития индустрии - "Новое общесистемное ПО" и "Новое индустриальное ПО", рассказали изданию источники на российское рынке IT. По их словам, предварительные версии документов участники рынка получили для ознакомления на прошлой неделе. Собеседник издания, близкий к аппарату замглавы Минцифры Максима Паршина, уточнил, что министерство обсуждает с участниками рынка идею создать механизм гарантированного спроса на российский софт.

Попытка создать такой механизм может быть обоснована дефицитом бюджетных средств для поддержки проектов по импортозамещению софта. Предложенная мера, говорят эксперты, схожа с так, по сути, и не заработавшей схемой "сквозных проектов" для поддержки электроники, запущенной Минпромторгом год назад, пишет "Ъ".