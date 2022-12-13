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13 декабря 2022 года 09:05
Минцифры планирует ввести механизм гарантированного спроса на российское ПО
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Егор Алеев/ТАСС
13 декабря. FINMARKET.RU - Минцифры РФ разрабатывает новую систему поддержки российских разработчиков ПО: планируется обеспечить их гарантированным спросом на еще не разработанные решения за счет якорных заказчиков, которыми могут выступить крупные госкомпании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Новый механизм поддержки отечественных разработчиков ПО планируется запустить в рамках двух новых "дорожных карт" развития индустрии - "Новое общесистемное ПО" и "Новое индустриальное ПО", рассказали изданию источники на российское рынке IT. По их словам, предварительные версии документов участники рынка получили для ознакомления на прошлой неделе. Собеседник издания, близкий к аппарату замглавы Минцифры Максима Паршина, уточнил, что министерство обсуждает с участниками рынка идею создать механизм гарантированного спроса на российский софт. Попытка создать такой механизм может быть обоснована дефицитом бюджетных средств для поддержки проектов по импортозамещению софта. Предложенная мера, говорят эксперты, схожа с так, по сути, и не заработавшей схемой "сквозных проектов" для поддержки электроники, запущенной Минпромторгом год назад, пишет "Ъ".
Опубликовано Финмаркет
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сеньор бейсик 13.12.2022
никакой это не инжинерный софт, а вредоносное ПО т.к. по новым законам обязательная интеграция в снт, машины, счетчики квартир, мелких продавцов на рынке, разорятся водители и дачники, владельцы квартир, а все остальные будут платить дороже за отсутствие конкуренции когда те умрут от голода. это ПО не удешевляет процесс производства или работы, всех хотят заставить платить за шайку лгбт-компьютерщиков которые усложнили, а не облегчили процесс работы
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