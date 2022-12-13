Импорт легковых машин с пробегом вырос почти в два раза

13 декабря. FINMARKET.RU - В январе-ноябре 2022 г. в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом, следует из данных "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора электронных ПТС) на основе статистики Федеральной таможенной службы. Это на 82% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда в страну импортировали 121 300 подержанных машин, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные "Автостата".

В таможенной статистике автомобилем с пробегом считается транспортное средство (ТС) старше трех лет. Более 90% таких машин в прошлом и этом году были ввезены из Японии, говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. 216 000 автомобилей из 221 300 ТС, ввезенных в этом году, было растаможено на физических лиц.

Росту импорта легковушек помогли высокие цены на новые машины, дефицит и крепкий рубль, отмечают "Вежомости".

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2022 г. достигнет 2,23 млн руб., говорил ранее Удалов. Для сравнения: за 2021 г. машины уже поставили рекорд роста цен, подорожав на 18% до 1,99 млн руб.