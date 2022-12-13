Установка "умных" счетчиков не увеличит платежи за ЖКУ

13 декабря. FINMARKET.RU - В платежахпоявится новая строка — за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщают "Известия" . По информации газеты, управление приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), и их услуги планируют включить в квитанции, пояснили специалисты.

Сейчас "умные" счетчики — головная боль для граждан: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены. Плюс в этой сфере орудуют мошенники, навязывающие ненужные услуги или оказывающее их по завышенным тарифам. По мнению экспертов, новация позволит бороться с аферистами, пишут "Известия".

Между тем, как заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, установка "умных" счетчиков не повлечет за собой увеличение платежей за ЖКУ.

"Развитие системы "умных" приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6 % компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан", - говорится в сообщении.

В результат ожидается активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий, добавили в аппарате вице-премьера.

"Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков", - отметили в аппарате Чернышенко.