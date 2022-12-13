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13 декабря 2022 года 08:28
Установка "умных" счетчиков не увеличит платежи за ЖКУ
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Антон Вергун/ТАСС
13 декабря. FINMARKET.RU - В платежах ЖКХ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщают "Известия". По информации газеты, управление приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), и их услуги планируют включить в квитанции, пояснили специалисты. Сейчас "умные" счетчики — головная боль для граждан: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены. Плюс в этой сфере орудуют мошенники, навязывающие ненужные услуги или оказывающее их по завышенным тарифам. По мнению экспертов, новация позволит бороться с аферистами, пишут "Известия". Между тем, как заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, установка "умных" счетчиков не повлечет за собой увеличение платежей за ЖКУ. "Развитие системы "умных" приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6 % компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан", - говорится в сообщении. В результат ожидается активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий, добавили в аппарате вице-премьера. "Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков", - отметили в аппарате Чернышенко.
Опубликовано Финмаркет
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АК-54 13.12.2022
Третье повышение стоимости ЖКХ. для россиян в декабре:1-ое - это суммарное повышение услуг РСО на 16% за год, второе - это повышение услуг по 92-ому постановлению об компенсации нерадивости и потерь РСО, Третье - это оплаты содержания общедомового газ- имущества ( в дополнение к оплатам за осмотр содержанияч и оплатам которые делает УК; четвёртое - установка " умных приборов учёта:; не много за один месяц???
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