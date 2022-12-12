В страховку банковских карт хотят включить риски воровства

12 декабря. FINMARKET.RU - В ЦБ намерены ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск хищения денег с применением методов социальной инженерии, когда клиент добровольно переводит средства преступникам или раскрывает им банковские сведения, поддавшись на обман, считают в регуляторе. Там объяснили: сейчас, если человек сам по ошибке перевел мошеннику деньги или назвал секретные коды, банк не вернет ему деньги. Ущерб могла бы возместитьс соответствующим покрытием, пишут "Известия"

Кредитные организации фиксируют все обстоятельства совершения операций по счетам своих клиентов, в том числе и нарушения правил пользования картами. Поэтому доказательством мошенничества может стать отказ банка от возврата клиенту средств, похищенных с применением методов социальной инженерии, отметили в ЦБ. Там добавили: сейчас, даже если у человека куплена страховкаот злоумышленников, большинство страховщиков признает такой случай исключением из покрытия и отказывает потребителю в выплатах.

Кроме того, при включении в полис рисков кражи денег с карт и счетов у потребителя должна быть возможность в любой момент отказаться от страховки и вернуть часть премии за неистекший срок, уверены в регуляторе.

Сейчас в страховании карт от мошенничества низкий уровень выплат и высокая доля отказов в компенсации. Ранее ЦБ предложил установить минимальные требования по этому виду полисов, а также ограничить срок урегулирования убытков 30 днями.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) поддержали предложение ужесточить условия страхования карт от мошенничества и ограничить срок выплаты 30 днями. Однако, по их мнению, следует определить дату отсчета. Обычно он начинается с момента предоставления последнего документа, который подтверждает наступление страхового случая.