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12 декабря 2022 года 09:29

В страховку банковских карт хотят включить риски воровства

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Валерий Матыцин/ТАСС
Валерий Матыцин/ТАСС
12 декабря. FINMARKET.RU - В ЦБ намерены ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск хищения денег с применением методов социальной инженерии, когда клиент добровольно переводит средства преступникам или раскрывает им банковские сведения, поддавшись на обман, считают в регуляторе. Там объяснили: сейчас, если человек сам по ошибке перевел мошеннику деньги или назвал секретные коды, банк не вернет ему деньги. Ущерб могла бы возместить страховка с соответствующим покрытием, пишут "Известия".

Кредитные организации фиксируют все обстоятельства совершения операций по счетам своих клиентов, в том числе и нарушения правил пользования картами. Поэтому доказательством мошенничества может стать отказ банка от возврата клиенту средств, похищенных с применением методов социальной инженерии, отметили в ЦБ. Там добавили: сейчас, даже если у человека куплена страховка карты от злоумышленников, большинство страховщиков признает такой случай исключением из покрытия и отказывает потребителю в выплатах.

Кроме того, при включении в полис рисков кражи денег с карт и счетов у потребителя должна быть возможность в любой момент отказаться от страховки и вернуть часть премии за неистекший срок, уверены в регуляторе.

Сейчас в страховании карт от мошенничества низкий уровень выплат и высокая доля отказов в компенсации. Ранее ЦБ предложил установить минимальные требования по этому виду полисов, а также ограничить срок урегулирования убытков 30 днями.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) поддержали предложение ужесточить условия страхования карт от мошенничества и ограничить срок выплаты 30 днями. Однако, по их мнению, следует определить дату отсчета. Обычно он начинается с момента предоставления последнего документа, который подтверждает наступление страхового случая.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  карты,  страховка

 
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