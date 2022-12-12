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12 декабря 2022 года 08:54

Минэкономразвития поддержало индексацию тарифа новых ВИЭ

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Александр Погожев/ТАСС
Александр Погожев/ТАСС
12 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития в целом поддержало дополнительную индексацию цены выработки новых проектов ВИЭ, следует из отзыва министерства, с которым ознакомился "Коммерсант". Речь идет о проектах на 2,7 ГВт, отобранных в 2021 году с рекордно низкими тарифами. Инвесторы просят индексировать цены по фактической промышленной, а не потребительской инфляции: на 20,4% вместо 8,4%. Компания должна сама попросить регулятор об индексации тарифа, а взамен снизить объем поставки мощности, чтобы общий объем платежа остался прежним.

Ветряные и солнечные станции (ВЭС и СЭС) строятся за счет промышленности: потребители покупают их энергию по повышенному тарифу.

Инвесторы в ВИЭ обязаны постепенно углублять локализацию оборудования для станций, но еще импортируют часть компонентов. Летом инвесторы жаловались на подорожание кремния, инверторов, кабелей. Поскольку 90% платежа промышленности приходится на покрытие капитальных затрат ВИЭ, поэтому "при рассмотрении вопроса необходимо учитывать только рост стоимости капзатрат", пишет первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов, считая данные инвесторов о росте цен объективными.

В Минэнерго, по информации "Коммерсанта", опасаются, что аналогичную меру поддержки попросят и остальные энергетики.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  ВИЭ,  цены

 
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