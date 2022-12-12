Стратегически значимые предприятия защитят от иноинвесторов

12 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание в случае нарушения закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые для страны компании. Ведомство хочет установить прямую норму, позволяющую изъять в доход государства все приобретенное зарубежным собственником в результате сделки, которая не согласована с профильной правкомиссией, пишут "Ведомости"

Сейчас после признания таких сделок недействительными иностранный покупатель возвращает акции продавцу. Проект изменений в закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" есть у "Ведомостей". Документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщил источник, близкий к комиссии. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию.

Согласно законопроекту, передача имущества в пользу государства будет проходить в судебном порядке на основании иска ФАС или российского общества, которое понесло убытки в случае сделки. Речь идет об акциях, имуществе и доходах, полученных в результате приобретения доли в стратегическом обществе. Сейчас законом о порядке осуществления иностранных инвестиций определен перечень из 48 отраслей, в числе которых работа с ядерными установками и радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых.

Также это касается получения долей в компаниях, которые занимают доминирующее положение на рынке. В 2022 г. в список включили перевозку морским и водным транспортом определенных правительством видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок. При принятии решения суд в том числе должен будет учитывать риски возникновения угрозы обороноспособности страны или безопасности государства в случае так называемой двусторонней реституции. Этот механизм предполагает, что каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, следует из текста законопроекта.

Если недобросовестный иностранный инвестор незаконно, без получения согласия правкомиссии, приобрел имущество стратегического общества или долю в его капитале, то судом в случае признания сделки ничтожной акции могут быть взысканы в доход России, пояснил представитель ФАС.