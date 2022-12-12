Бизнес предлагает продлить возврат комиссий за платежи через СБП

12 декабря. FINMARKET.RU - Программу возмещения банковских комиссий за оплату черездля малого и среднего бизнеса просят продлить на следующий год. "Опора России" направила письма с соответствующим обращением в Минфин и Минэкономразвития, пишут "Известия" . Субсидии предоставляются с 1 июля 2021 года по поручению президента России Владимира Путина. Мера заканчивает действие в этом году.

Продление льготной программы на 2023 год потребует 1 млрд рублей, подсчитали в деловом объединении. Как отметил президент организации Александр Калинин, бюджетные средства могут быть выделены из резервного фонда РФ.

В Минфине часто обращают внимание на то, что сейчас дополнительные расходы будут слишком обременительны для бюджета. Но нужно учитывать, что малый бизнес приносит в экономику огромные суммы денег. Например, в 2021 году МСП стали платить на 1,5 трлн рублей больше налогов и сборов, чем в 2020-м. Тогда как сейчас госказна получает примерно 5 трлн от малых предприятий. Поэтому, разумеется, есть смысл дальше вкладываться в технологическое развитие бизнеса и всячески его поддерживать, - объяснил Калинин.

Продление этой меры даст время и возможность еще большему числу МСП подключиться к системе - в частности, поставить оборудование для генерации QR-кодов, отметил он. Также ЦБ продвигает еще один способ оплаты через СБП - NFC-технологию, которая даст пользователям возможность платить при помощи телефона, как раньше, - без сканирования QR, подчеркнул глава "Опоры России". Он добавил, что деловое объединение также направило обращение в правительство.

Программа поддержки существенно активизировала использование сервиса малым и средним бизнесом, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Благодаря ей с момента запуска по октябрь 2022 года предприниматели сэкономили порядка 930 млн рублей, сообщили в ведомстве. Там добавили: антикризисные меры позволили МСП получить необходимые оборотные средства, но сегодня есть запрос уже на системные среднесрочные меры.

В Банке России также считают, что программу возмещения комиссий целесообразно продлить на 2023 год - соответствующее обращение ЦБ направил в Минэк, рассказали изданию в регуляторе. Там подчеркнули: такая мера позволит привлечь в СБП еще больше торговых предприятий.