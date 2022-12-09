Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,4%

Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 0,37% после повышения на 0,18% в октябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,98%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков

9 декабря. FINMARKET.RU -в РФ в ноябре 2022 года составила 0,37% после инфляции в 0,18% в октябре, 0,05% в октябре, после дефляции в 0,52% в августе, 0.39% в июле, 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-ноябрь цены в РФ выросли на 11,07%.

Годовая инфляция замедлилась до 11,98% после 12,63% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали инфляцию в ноябре на уровне 0,4% и замедление годовой инфляции примерно до 12,0%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2022 год немного снизился до 12,4% с 12,5% по опросу месяц назад. Ускорение годовой инфляции в декабре до 12,4% с 12,0% в ноябре ожидается из-за переноса правительством индексации тарифов ЖКХ для населения (в среднем на 9%) с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года (в декабре 2021 года индексации тарифов ЖКХ не было). Консенсус по инфляции на 2023 год также немного снизился до 5,9% с 6,1% по опросу в начале ноября.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Интервальный прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2022 год равняется 12-13%, на 2023 год - 5-7%.

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,40% (с начала года цены выросли на 9,63%). Непродовольственные товары стали за ноябрь дороже на 0,06% (+12,64% с начала года), услуги подорожали на 0,76% (+10,93%)..

Базовый индекс потребительских цен в ноябре составил 100,18%, с начала года - 114,34%, в годовом выражении - 115,06%.

Рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 23 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Ненецком автономном округе (на 1,2%) в связи с удорожанием услуг (на 2,8%). В то же время отмечено снижение потребительских цен в Тюменской области (без автономных округов) (на 0,3%) и Новосибирской области (на 0,1%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,3%, Санкт-Петербурге - на 0,6% (с начала года - прирост цен составил 11,0% и 10,9% соответственно).

В ноябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции, отмечает Росстат.

Цены на плодоовощную продукцию в ноябре выросли на 5,58% после роста на 3,45% октябре, снижения на 4,11% в сентябре и на 11,82% в августе. В январе-ноябре плодоовощная продукция подешевела на 7,37%.

Огурцы в ноябре подорожали на 32,5%, помидоры - на 16,9%, апельсины - на 9,0%, свекла столовая - на 4,5%, виноград - на 3,7%, картофель - на 2,8%. Одновременно подешевели: лимоны - на 2,5%, ягоды замороженные - на 1,6%, орехи - на 1,3%, яблоки и чеснок - на 0,9%.

Цены на огурцы в 17 субъектах РФ увеличились на 0,1-21,0%, в 43 субъектах - на 21,1-40,0%, в 24 субъектах - на 40,1-132,2%. В Чукотском автономном округе цены на огурцы снизились на 2,1%.

Цены на помидоры в 22 субъектах РФ выросли на 3,9-13,0%, в 61 субъекте - на 13,1-64,9%. При этом в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области цены на помидоры снизились на 1,9% и 0,6% соответственно.

Кроме того выросли цены: на икру лососевых рыб отечественную - на 2,4%, рыбу и кальмары мороженые, молоко стерилизованное, сырки творожные, глазированные шоколадом, консервы рыбные в томатном соусе, жевательную резинку, какао - на 0,9-1,4%, консервы мясные, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), креветки мороженые, кофе в организациях быстрого обслуживания, сэндвичи типа "Гамбургер", мёд пчелиный, чай зеленый, печенье, пряники, сухие супы в пакетах - на 0,5-0,8%.

Яйца куриные в ноябре стали дорожа на 1,61%. В 18 субъектах они стали дороже на 0,1-1,0%, в 43 субъектах - на 1,1-9,2%. В 4 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 20 субъектах яйца куриные стали дешевле на 0,2-5,1%.

Среди продовольственных товаров снизились цены: на крупу гречневую - на 4,1%, сахар-песок - на 3,8%, масло подсолнечное - на 2,2%, горох и фасоль - на 1,3%, крупы овсяную и перловую - на 1,2%, свинину бескостную, мясо кур - на 1,0%, маргарин, рис, чай черный пакетированный - на 0,9%, карамель, овсяные хлопья "Геркулес", чай черный, пиво - на 0,8%, окорочка куриные, печень говяжью, крупу манную - на 0,7%, фарш мясной, водку, коньяк - на 0,6%, соки фруктовые, вино игристое отечественное, молоко сгущенное с сахаром, майонез, муку пшеничную - на 0,5%.

Сахар-песок в ноябре подешевел на 3,77%, крупы и бобовые - на 1,92%, масло подсолнечное - на 2,16%.

Бензин в ноябре подорожал на 0,1%, с начала года - на 0,89%. Цены на дизельное топливо выросли на 2,9%, газовое моторное топливо - снизились на 2,4%.

В ноябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем также выросли на 0,3%.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров, входящих в рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, подорожали: сухие корма для домашних животных - на 2,1%, бумажные столовые салфетки - на 1,8%, пасты зубные - на 1,2%, салфетки влажные, пеленки для новорожденных, мыло туалетное - на 0,7%, спички - на 0,6%, порошки стиральные и дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,3%, мыло хозяйственное - на 0,1%. В то же время снизились цены: на санитарно-гигиенические маски - на 1,6%, подгузники детские бумажные - на 0,9%, анти-септики для рук - на 0,5%, бумагу туалетную - на 0,1%.

Строительные материалы в среднем стали дешевле на 0,7%.

Среди прочих непродовольственных товаров стали дешевле: компьютеры планшетные - на 2,4%, телевизоры и флеш-накопители USB - на 2,3%, смартфоны - на 1,9%, мониторы для настольного компьютера, миксеры, блендеры - на 1,7%, печи микроволновые - на 1,2%, термометры медицинские безртутные (галинстановые) и плиты бытовые - на 1,1%, коляски для новорожденных, джинсы женские, кроссовки для взрослых - на 0,8%.

За прошедший месяц тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 0,03%, с начала года - на 5,15%.

В ноябре среди услуг более всего увеличились цены на авиаперелет в салоне экономического класса самолета - на 13,8%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки в отдельные страны Южной Азии - на 13,7%, на отдых ОАЭ - на 12,3%, Египет - на 10,5%, отдельные страны Средиземно-морья - на 10,2%, Юго-Восточной Азии - на 9,9%, Беларусь и отдельные страны Ближнего Востока -

на 7,2%, на отдых Турцию - на 4,6%, страны Средней Азии - на 3,9%, Закавказья - на 2,4%.

Среди прочих услуг туризма и отдыха выросла стоимость билетов в театры - на 1,0%, экскурсионных туров по России - на 0,7%, билетов в кинотеатры, музеи и выставки - на 0,3%. Одновременно снизилась стоимость: проживания в гостиницах 2*-5* и хостелах - от 0,4% до 1,7%, путевок в санатории и дома отдыха, пансионаты - на 1,4% и 0,9% соответственно.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены: на проезд в такси - на 1,0%, маршрутном такси и пригородном поезде - на 0,4%, городском автобусе - на 0,3%, междугородном автобусе, трамвае и троллейбусе - на 0,2%. В то же время снизились цены на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 1,9% до 5,1%. Цены на аренду автомобиля выросли на 0,1%.