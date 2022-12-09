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09 декабря 2022 года 09:50
Дефицит корковой пробки заставляет искать альтернативы
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DPA/TASS
9 декабря. FINMARKET.RU - Дефицит импортной корковой пробки заставляет российских производителей вин искать неожиданную альтернативу. Как выяснила "Российская газета", к следующему Новому году на столах россиян может появиться игристое вино под винтовым колпаком. Сейчас в России активно укупоривают "винтом" тихие вина, но до шампанского в стандартных бутылках дело пока не доходило. Впрочем, эксперты сомневаются, что алюминиевый колпак будет в состоянии удерживать давление игристого". Сейчас такой колпак уже проходит испытания у одного из крупных российских производителей алкоголя, рассказал "РГ" коммерческий директор компании ТОКК (разработчик и производитель алюминиевых колпачков для алкоголя) Михаил Лакс. По его словам, ранее такое решение широко использовалось для игристого малого литража (0,2 литра), а теперь у российских производителей появился спрос на алюминиевый колпак для стандартной бутылки (0,75 литра). Лакс утверждает, что такая крышка способна будет удержать давление в шесть атмосфер - столько содержится в бутылке игристого вина. Технология уже отработана, на внедрение в массовое производство потребуется два-три месяца. Держать давление такая крышка будет за счет сопротивления алюминия специального сплава, прокладки и особого метода обкатки, утверждает эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, вино, технологии
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