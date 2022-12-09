Дефицит корковой пробки заставляет искать альтернативы

9 декабря. FINMARKET.RU - Дефицит импортной корковой пробки заставляет российских производителей вин искать неожиданную альтернативу. Как выяснила "Российская газета", к следующему Новому году на столах россиян может появиться игристоепод винтовым колпаком. Сейчас в России активно укупоривают "винтом" тихие вина, но до шампанского в стандартных бутылках дело пока не доходило. Впрочем, эксперты сомневаются, что алюминиевый колпак будет в состоянии удерживать давление игристого".

Сейчас такой колпак уже проходит испытания у одного из крупных российских производителей алкоголя, рассказал "РГ" коммерческий директор компании ТОКК (разработчик и производитель алюминиевых колпачков для алкоголя) Михаил Лакс. По его словам, ранее такое решение широко использовалось для игристого малого литража (0,2 литра), а теперь у российских производителей появился спрос на алюминиевый колпак для стандартной бутылки (0,75 литра). Лакс утверждает, что такая крышка способна будет удержать давление в шесть атмосфер - столько содержится в бутылке игристого вина. Технология уже отработана, на внедрение в массовое производство потребуется два-три месяца.

Держать давление такая крышка будет за счет сопротивления алюминия специального сплава, прокладки и особого метода обкатки, утверждает эксперт.