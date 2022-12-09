В РФ хотят ввести новый механизм покупки жилья

9 декабря. FINMARKET.RU - В России запланировали создать дополнительныедля покупки жилья. В том числе речь идет о рассрочке для отдельных категорий граждан. Проработкой таких механизмов к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и "ДОМ.РФ", следует из плана мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, пишут "Известия" . В частности, речь может идти об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности, считают в Госдуме.

"Рассрочка - нужный механизм, в первую очередь для определенных категорий специалистов и граждан. Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно - в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах. Вероятно, это педагоги, медики, узкие специалисты в промышленных отраслях, специалисты IT-отрасли", - сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат, оплачивать проценты за граждан будут региональные власти. Это соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов. Но при этом механизм даст больше гарантий, что работник задержится в регионе на гораздо больший срок, добавил Якубовский.

"С учетом того, что речь идет о развитии строительной отрасли, вероятнее всего, новые инструменты будут распространяться именно на первичноеи станут своеобразной альтернативой или заменой льготной ипотеки на новостройки", - полагает Якубовский.

Также предлагается ввести спецсчета в банках для накопления первоначального взноса на ипотеку и снижения за счет этого ставки по кредиту. Такие счета станут особой категорией депозитов, считает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Можно предположить, что государство будет субсидировать их, отметила она.

"Спецсчета можно будет открывать, например, на период стройки дома - это около двух-трех лет. При накоплении за это время до 25% стоимости квартиры ставка по ипотеке может быть снижена по сравнению с рыночной на несколько п.п.", - сказал Якубовский.