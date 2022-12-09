Восстановление пассажироперевозок идет медленно

9 декабря. FINMARKET.RU - В России в этом годупассажиров основными видами транспорта лишь незначительно - на 2% - превысят показатели 2021 г. и достигнут 9,44 млрд человек. Об этом говорится в аналитическом обзоре исследовательской компании Sherpa Group от 8 декабря по воздействию кризиса на перевозки пассажиров.

Под основными видами транспорта в нем понимаются железнодорожный, воздушный, автобусный, внутренний водный и морской, пишут "Ведомости"

Такие темпы роста не позволят в 2022 г. достичь допандемийных показателей перевозок: в 2019 г. этими видами транспорта воспользовалось 11,99 млрд человек, отмечается в обзоре. Восстановительная динамика перевозок в этом году также замедлилась. Если за 2020 г. пассажиропоток основными видами транспорта составил 8,66 млрд человек (-28% к 2019 г.), то в 2021 г. - уже 9,24 млрд (-23% к допандемийному уровню). За 10 месяцев 2022 г. было перевезено 7,89 млрд пассажиров, а по итогам года показатель будет на 21% ниже 2019 г., следует из расчетов Sherpa Group.

"Наиболее медленное восстановление происходит в автобусном транспорте, что в основном связано с продолжавшимся и в этом году режимом удаленной работы и снижением экономической активности. Наиболее резко ситуация менялась в сфере воздушных перевозок: там отношение к допандемийному уровню было 54% в 2020 г. и почти 86% в 2021 г., а по итогам 2022 г. будет, вероятно, на уровне 74-76%", - говорится в обзоре.

Если нынешняя экономическая ситуация сохранится в течение 2023 г., то пассажиропоток по его итогам может вырасти до 9,62-9,72 млрд человек, говорит гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Это всего 80-81% от результата 2019 г., т. е. эффект низкой базы пандемии и изменившегося образа жизни людей продолжает сказываться, продолжает она. По словам эксперта, многие в крупных городах до сих пор работают удаленно, а большую долю в пассажиропоток вносят городские автобусы.