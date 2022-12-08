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08 декабря 2022 года 09:40
Мебель, фанеру и упаковку из "недружественных" стран предлагают запретить
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Александр Рюмин/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Запретить ввоз в Россию лесобумажных товаров из "недружественных" стран, в том числе некоторые виды мебели, фанеры, бумаги и упаковки предлагает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Это нужно для поддержки российских производителей. Письмо с соответствующим предложением было направлено председателю Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрию Воробьеву, пишет "Российская газета". "Не надо стрелять в себе в ногу - запрещать то, что мы сами не производим и то, что может повлиять на конечный потребительский рынок. Но по целому ряду товаров мы должны ввести запрет", - рассказал генеральный директор ассоциации Тимур Иртуганов. Выступая на выездном заседание по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации, Иртуганов отметил, что в России наблюдается падение производства по основным лесопромышленном отраслям. Фанера - самая пострадавшая подотрасль из всего лесопромышленного комплекса. Больше 50% рынка потеряно. На фоне падения цен фанера сейчас по объемам производства находятся на уровне 2010 года, когда объем мощностей был в 1,5 раза меньше, чем сейчас", - заявил Иртуганов. По его словам, основные страны, куда ранее из России отправлялась фанера, сейчас относятся в перечню "недружественных". Заготовка древесины в России снизилась более чем на 13%, а по отдельным видам промышленности снижение составляет более 30%, сообщил на заседании Юрий Воробьев. "Уже есть и отдельные случаи приостановки деятельности предприятий, перевода сотрудников в режим неполного рабочего дня или даже увольнения", - отметил Воробьев. Он добавил, что если сейчас не принять комплексную поддержку отрасли, то это может привести к массовой остановке предприятий, безработице и росту социального напряжение. В своем письме ассоциация также предлагает продлить на на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов, начисленных за октябрь - декабрь 2022 года, а также страховых взносов, по которым сроки были пролонгированы. Другое предложение - предусмотреть приоритетное право градообразующим и системообразующим предприятиям поставлять продукцию на новые территории России.
Опубликовано Финмаркет
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