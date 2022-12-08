Мебель, фанеру и упаковку из "недружественных" стран предлагают запретить

8 декабря. FINMARKET.RU - Запретитьв Россию лесобумажных товаров из "недружественных" стран, в том числе некоторые виды мебели, фанеры, бумаги и упаковки предлагает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Это нужно для поддержки российских производителей. Письмо с соответствующим предложением было направлено председателю Совета по вопросам развития лесного комплексапри Совете Федерации Федерального Собрания РФ, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрию Воробьеву, пишет "Российская газета".

"Не надо стрелять в себе в ногу - запрещать то, что мы сами не производим и то, что может повлиять на конечный потребительский рынок. Но по целому ряду товаров мы должны ввести запрет", - рассказал генеральный директор ассоциации Тимур Иртуганов.

Выступая на выездном заседание по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации, Иртуганов отметил, что в России наблюдается падение производства по основным лесопромышленном отраслям.

Фанера - самая пострадавшая подотрасль из всего лесопромышленного комплекса. Больше 50% рынка потеряно. На фоне падения цен фанера сейчас по объемам производства находятся на уровне 2010 года, когда объем мощностей был в 1,5 раза меньше, чем сейчас", - заявил Иртуганов.

По его словам, основные страны, куда ранее из России отправлялась фанера, сейчас относятся в перечню "недружественных".

Заготовка древесины в России снизилась более чем на 13%, а по отдельным видам промышленности снижение составляет более 30%, сообщил на заседании Юрий Воробьев.

"Уже есть и отдельные случаи приостановки деятельности предприятий, перевода сотрудников в режим неполного рабочего дня или даже увольнения", - отметил Воробьев.

Он добавил, что если сейчас не принять комплексную поддержку отрасли, то это может привести к массовой остановке предприятий, безработице и росту социального напряжение.

В своем письме ассоциация также предлагает продлить на на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов, начисленных за октябрь - декабрь 2022 года, а также страховых взносов, по которым сроки были пролонгированы. Другое предложение - предусмотреть приоритетное право градообразующим и системообразующим предприятиям поставлять продукцию на новые территории России.