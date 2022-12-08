Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах

8 декабря. FINMARKET.RU - Россиян обяжут проверять газовоев квартирах — заключать договоры его обслуживания с той же компанией, с которой сотрудничает УК. До конца года или в январе 2023-го в Госдуме рассмотрят во втором чтении соответствующий доработанный законопроект, сообщают "Известия", ссылающиеся на источники в комитете ГД по строительству и ЖКХ. Сегодня граждане вольны заключать такие договоры с любой компанией, в итоге 10–50% квартир вообще не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к регулярным несчастным случаям. Законопроект находился в зависшем состоянии — первое чтение состоялось еще в 2018 году, после чего документ долгое время дорабатывали.

Законопроект позволит обеспечить тотальный контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах, полагает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Сегодня добросовестные собственники не застрахованы от своих соседей, которые халатно относятся к безопасному использованию газа в быту, подчеркнул он.

Поддерживает меру и газовый бизнес, сказал «Известиям» глава Ассоциации газовых хозяйств "Сибдальвостокгаз" Андрей Румянцев. Но предложенную Госдумой инициативу следует дополнить и другими мерами, считает эксперт. Заниматься проверкой безопасности газового оборудования в домах должны те же компании, которые обеспечивают газоснабжение: сейчас нередко это разные организации, из-за чего сложнее гарантировать качество работы.