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08 декабря 2022 года 09:06
Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах
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Михаил Метцель/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах — заключать договоры его обслуживания с той же компанией, с которой сотрудничает УК. До конца года или в январе 2023-го в Госдуме рассмотрят во втором чтении соответствующий доработанный законопроект, сообщают "Известия", ссылающиеся на источники в комитете ГД по строительству и ЖКХ. Сегодня граждане вольны заключать такие договоры с любой компанией, в итоге 10–50% квартир вообще не имеют соглашений и не проверяются годами, что и приводит к регулярным несчастным случаям. Законопроект находился в зависшем состоянии — первое чтение состоялось еще в 2018 году, после чего документ долгое время дорабатывали. Законопроект позволит обеспечить тотальный контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах, полагает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Сегодня добросовестные собственники не застрахованы от своих соседей, которые халатно относятся к безопасному использованию газа в быту, подчеркнул он. Поддерживает меру и газовый бизнес, сказал «Известиям» глава Ассоциации газовых хозяйств "Сибдальвостокгаз" Андрей Румянцев. Но предложенную Госдумой инициативу следует дополнить и другими мерами, считает эксперт. Заниматься проверкой безопасности газового оборудования в домах должны те же компании, которые обеспечивают газоснабжение: сейчас нередко это разные организации, из-за чего сложнее гарантировать качество работы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, газ, оборудование, дома, проверки
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АК-54 08.12.2022
Ещё не разобрались с 92-м Постановлением, заставляющим второй раз платить за рессурсы ЖКХ, а фактически компенсировать не профессионализм и потери монополистов в ЖКХ, вот вам е6щё один бесполезный ПОБОР, теперь в пользу Газпрома! Нет т защитников интеерсов населения в ГосДуме, НЕТ!
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