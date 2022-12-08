Безотзывные вклады могут появиться в РФ в 2023 году

8 декабря. FINMARKET.RU - Власти в 2023 году обсудят механизм введения безотзывных вкладов, которые не предполагают возможности полного или частичного снятия денежных средств ранее установленного в договоре срока. При этом звучат предложения применять в отношении таких депозитов 100-процентное страховое возмещение, по крайней мере до 10 млн рублей, сообщил "Российской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Экономисты считают, что при введении таких вкладов необходимо предусмотреть появление форс-мажорных обстоятельств у вкладчиков и прописать право на досрочное изъятие части вклада в случае их наступления.

"По отдельным позициям, я думаю, будем двигаться. Может быть, по безотзывным вкладам. В этом году точно нет, в 2023 году будем, конечно, внимательно смотреть, оценивать и рассчитывать. Предложения звучали 100% страховать, ну по крайней мере до 10 млн рублей. Это должны быть долгосрочные, выше одного года, а сколько, пока не могу сказать, три года, например", - рассказал Аксаков.

Безотзывные вклады до 2018 года существовали в России в виде сберегательных сертификатов, но не пользовались популярностью у людей

Для начала нужно прописать понятие "безотзывные вклады" в Гражданском кодексе РФ, отметил он, ведь пока по закону банки обязаны в любой момент по требованию вкладчика вернуть депозит, хоть и с потерей процентов. Идея заключается в том, чтобы вкладчикам предоставить выбор, поясняет он. "Хочешь открыть небольшой вклад, можешь на короткий срок, но тогда не страхуется в полном объеме. Скорее всего, максимальная сумма не превысит 10 млн рублей. Это пока обсуждения, говорить о том, что это завтра ляжет на бумагу, пока рано", - отметил Аксаков.

Глава АКРА Михаил Сухов отмечает, что безотзывные вклады успешно применяются банками многих стран. В России возврат средств по требованию вкладчика был введен в Гражданский кодекс в 1990-е годы, когда не работала система страхования вкладов, а банки часто банкротились. При нормальной конкуренции такие вклады могут развиваться без ущерба другим продуктам банков.

Тем временем директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков не видит необходимости вводить такие вклады. "Более того, они уже существуют в виде сберегательных сертификатов, которые не пользовались популярность у россиян", - отметил экономист.

Сейчас страховая гарантия по вкладу составляет 1,4 млн рублей, а по счетам эскроу физлица максимальный размер достигает 10 млн рублей.