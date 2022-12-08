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08 декабря 2022 года 08:56
Почти две трети россиян воспользовались электронными госуслугами
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Сергей Мальгавко/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Среди государственных и муниципальных электронных услуг у россиян наибольшей популярностью пользуются услуги в сфере здравоохранения — в 2021 году за ними обратились 44,6% всех жителей страны, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Услуги, связанные со здоровьем, лидируют во всех возрастных группах, но далее начинаются возрастные различия. У молодежи (15–25 лет) высок спрос на образовательные услуги, у людей среднего возраста (25–54 года) — на взаимодействие с налоговыми органами и МВД/ГИБДД, у пожилых людей (старше 65 лет) — на услуги социального обеспечения и сферы ЖКХ.
Опубликовано Финмаркет
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