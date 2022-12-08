Россияне заработали на курсовой разнице 240 млрд руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Эксперты оценили заработок россиян на курсовой разнице в 240 млрд рублей, пишут "Ведомости", приводящие мнение экспертов.

В феврале - марте физлица продали иностранную валюту на российской бирже и в крупнейших банках на сумму 600 млрд рублей, а начиная с середины апреля, наоборот, стали приобретать ее - всего за полгода на 800 млрд рублей, следует из обзора финансовой стабильности Банка России за второй - третий кварталы 2022 года. На разнице курсов валюты население могло заработать с февраля по ноябрь около 240 млрд рублей. Волатильность валюты очень вероятна в ближайшее время, отмечает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

"Стабильность последних двух месяцев не должна вводить в заблуждение", - говорит он. Для этого есть фундаментальные факторы, например, цены на экспорт и восстановление импорта, а есть технические - налоговые периоды с повышенным спросом на рубли у компаний. Табах также не сбрасывает со счетов нервные покупки и панические продажи на новостях и слухах, к которым склонны "физики". Прогноз "Эксперт РА" на конец года - 63 руб. за доллар на бирже и 65-66 руб. в обменниках.