Власти подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть

7 декабря. FINMARKET.RU - Российские власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

вариант - полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку.

вариант - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

- введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Наиболее вероятным является второй вариант с запретом на любые поставки по контрактам, гдевыступает одним из условий, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Этот вариант представляется наиболее гибким и позволяющим сохранить присутствие российской нефти на мировом рынке, что выгодно всем сторонам.