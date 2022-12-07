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07 декабря 2022 года 09:49
Власти подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть
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Сергей Савостьянов/ТАСС
7 декабря. FINMARKET.RU - Российские власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Первый вариант - полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Второй вариант - запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий - введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена. Наиболее вероятным является второй вариант с запретом на любые поставки по контрактам, где потолок выступает одним из условий, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Этот вариант представляется наиболее гибким и позволяющим сохранить присутствие российской нефти на мировом рынке, что выгодно всем сторонам.
Опубликовано Финмаркет
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