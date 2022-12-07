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07 декабря 2022 года 10:24
Эксперты оценили стоимость леса России в 73,3 трлн руб.
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Владимир Смирнов/ТАСС
7 декабря. FINMARKET.RU - Рослесинфорг оценил стоимость русского леса в 73,3 трлн рублей, из которых 2,2 трлн рублей - это общая стоимость запасов древесины, которые можно продавать, а 67,5 трлн рублей составляет стоимость климатических проектов в лесах. "Общая стоимость всех лесов России на конец 2022 года составила 73,3 трлн рублей. В оценку вошли эксплуатационные леса, то есть пригодная для промышленной переработки древесина, а также экологический потенциал этих насаждений", - рассказали "Российской газете" в ведомстве. Как отметили в Рослесинфорге, дороже всего стоят запасы лиственницы, сосны и березы каменной - самые распространённые в стране породы деревьев. "Для расчета взяты запасы спелых и перестойных деревьев в эксплуатационных лесах, то есть 53 вида деревьев от берез до можжевельников - 28,7 млрд куб. и средняя таксовая стоимости одного кубометра древесины - 76 рублей", - рассказали "Российской газете" в ведомстве. На стоимость леса влияет не только порода, возраст и состояние деревьев, но и их географическое расположение, а также наличие логистического доступа. Рыночная стоимость древесины зависит и от места, где было срублено дерево, а также от того, какой влажности древесина попала на обработку и в каком виде отправилась в розницу. Ценность леса - это не только продажа дерева, но еще и климатические проекты, которые увеличивают способность леса хранить углерод. В Рослесинфорге отметили, что стоимость хранимого углерода в лесах можно оценить в размере порядка 67,5 трлн рублей, из расчета в среднем 580 рублей за 1 тонну поглощенного СО2. Это 31,8 млрд тонн накопленного углерода лесами. Как добавили в ведомстве, в деньгах экологический потенциал лесов выше ресурсного на 96%.
Опубликовано Финмаркет
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