Спрос на элитное жилье в Москве падает

7 декабря. FINMARKET.RU - На рынке высокобюджетных новостроек Москвы по итогам 2022 года будет реализовано 620-640 лотов, что ниже на 48% год к году, прогнозируют в Intermark Real Estate. Компания оценивает общую сумму этих сделок в 93-95 млрд руб.- это на 23% меньше, чем год назад, пишет "Коммерсант" . Совокупная площадь реализованных лотов снизится за аналогичный период примерно на 40%, до 76-78 тыс. кв. м.

В "Метриум Премиум" указывают, что с января по ноябрь число сделок с элитными новостройками в Москве сократилось на 55% год к году, а по общей площади - на 50,7%. В стоимостном выражении оборот этого сегмента ужался на 32,4%, до 42,8 млрд руб. В NF Group считают, что количество сделок в этом году будет на 44% ниже, чем в прошлом, а их суммарная стоимость - на 40%, до 100 млрд руб.

Падение спроса на элитные новостройки последний раз наблюдалось в 2017-2018 годах, напоминает управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин. По его словам, в этом году на сегмент влияют негативно сразу несколько факторов. "Часть потенциальных покупателей уехала из страны, другие отказались от идеи инвестировать в элитные новостройки, предпочтя перевести деньги в валюту или подобрать активы за рубежом, третьи переориентировались на вторичный рынок, посчитав его более привлекательным и с точки зрения цен и гарантий",- перечисляет господин Халин. Директор управления элитной недвижимости "Метриум Премиум" Анна Раджабова считает, что многие клиенты в целом решили отложить решение о покупке недвижимости до стабилизации ситуации.