Ипотека продолжает дорожать

7 декабря. FINMARKET.RU - В России продолжает дорожать ипотека: из-за рисков неплатежей 29 банков в ноябре повысили ставки, у некоторых они поднялись до 0,5 п.п. (0,5%). Расчеты по заказу "Известий" сделали в финансовом маркетплейсе "Сравни". Эта тенденция идет вразрез с изменением ключевой ЦБ. Размер последней в конце октября регулятор сохранил на уровне 7,5%.

Всего, по данным маркетплейса, в ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы. Из них 29 организаций, в том числе игроки из рейтинга топ-30, пересмотрели их в сторону увеличения. Диапазон повышения составил 0,1-0,5 п.п. Оставшиеся снизили проценты диапазоне от 0,2 до 1,7 п.п., рассказали в "Сравни", не уточнив наименование банков, поменявших условия кредитования.

Ставки по ипотеке в ноябре увеличили "Открытие", ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и другие организации, заявил изданию источник, близкий к банковскому сектору. Он уточнил: повышение процентов в этих организациях коснулось отдельных программ.

"Известия" спросили крупные кредитные организации о повышении ставок на ипотеку в прошлом месяце и планах на декабрь. В ВТБ рассказали, что в конце ноября анонсировали рост процентов на ипотечные программы с 3 декабря. Минимальная ставка увеличилась на 0,5 п.п., до 10,9% - она будет распространяться на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования, уточнили там. Банк меняет условия и приводит их к базовым общерыночным значениям, поскольку средние ценовые параметры по таким кредитам у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%, пояснили в организации.

Если произвести простые расчеты, выходит, что 0,5 п.п. - это серьезная дополнительная нагрузка для ипотечника.

Тренд на рост ставок сохранится, пока на рынке остается неопределенность, полагают эксперты. Тем не менее в ряде банков число заявок на ипотеку за последний месяц выросло - граждане хотят успеть до конца года воспользоваться льготной программой.