МФЦ будут предоставлять госуслуги по биометрии

7 декабря. FINMARKET.RU -, предоставляемые в многофункциональных центрах (МФЦ), могут стать доступными без предъявления паспорта, просто по биометрической идентификации. Такую возможность предусматривают поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта, регулирующего работу ГИС "Единая биометрическая система" (ЕБС).

Помимо того, поправки запрещают хранить в ЕБС информацию о детях, не достигших 14 лет, и геномную информацию. Копия поправок есть в распоряжении "Ведомостей"

Первую версию законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин (ЕР) внес на рассмотрение нижней палаты парламента 12 октября. 24 ноября он был принят в первом чтении. В своем Telegram-канале Горелкин уточнил, что законопроект не предполагает введения обязательной сдачи биометрии. В поправках ко второму чтению принцип добровольности прописан отдельным пунктом.

Также законопроект предусматривает возможность удаления записи в ЕБС и прекращение обработки биометрии по запросу субъекта (возможность отказа субъекта от сдачи биометрии уже предусмотрена поправками к закону "О персональных данных"). Удалять данные также будет возможно по "мотивированному запросу" от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области безопасности, деятельности войск национальной гвардии и СВР.

Законопроект не устанавливает перечень услуг, которые можно получить вбез паспорта, подчеркнул представитель Минцифры. Для услуг, при оказании которых требуется паспорт, законопроектом предусмотрена возможность по желанию гражданина заменить такую проверку биометрической идентификацией с использованием ЕБС, поясняет он. "Человек самостоятельно и исключительно по своему желанию решает, пользоваться или нет сервисами биометрической идентификации при получении услуг.

Законопроект расширяет возможности для использования ЕБС для идентификации граждан, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В частности, биометрию смогут использовать в том числе госорганизации для установления личности гражданина, объясняет он: получать госуслуги в некоторых случаях можно будет без паспорта.