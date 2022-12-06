В России хотят запустить массовое строительство арендных домов

6 декабря. FINMARKET.RU - В России планируют запустить массовоеарендных домов с недорогими квартирами. Мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка, сказал "Известиям" один из разработчиков проекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет - нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.

Сегодня девелоперы не заинтересованы в строительстве арендных домов из-за слишком долгого срока окупаемости инвестиций, отсутствия понятных правил игры на уровне федерального законодательства, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Александр Якубовский. А директор по инвестициям ГК "Гранель" Андрей Носов отметил, что окупаемость арендного жилья занимает 18-20 лет. От продажи квартир застройщики получают прибыль значительно быстрее - после раскрытия эскроу-счетов, если выполнен план продаж (то есть после вводав строй), добавил директор департамента продаж федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

Как считает Носов, инициатива интересна для девелоперов: если меры вступят в силу, то компании начнут рассматривать такие проекты и осваивать сегмент.

Из-за теневой аренды жилья государство в год теряет около 200 млрд рублей - большинство россиян не хотят платить налоги, сказала "Известиям" управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. По ее мнению, контролировать арендные дома властям будет гораздо проще.