Переход квартир на индивидуальное отопление могут запретить

6 декабря. FINMARKET.RU - Минстрой разработал законопроект о запрете перехода на индивидуальноеквартир в домах с централизованным отоплением. Это одна из ряда мер, направленных на повышение безопасности граждан при использовании газа, пишет "Российская газета".

В частности, разработан проект поправок в закон о теплоснабжении, устанавливающий прямой законодательный запрет на переход отдельных помещений в многоквартирных домах с центральным отоплением на индивидуальное теплоснабжение, поквартирное отопление.При этом сохранится возможность перехода на индивидуальные источники тепловой энергии, работающие на иных видах топлива.

Введение такого запрета сократит как количество происшествий в сфере теплоснабжения, так и количество судебных дел, касающихся перехода на индивидуальное отопление с нарушением требований, подчеркивают в Минстрое.

Сейчас перевести квартиру на индивидуальное отопление можно при соблюдении нескольких условий. Во-первых, при наличии проекта переустройства и перепланировки, во-вторых, при согласии всех собственников многоквартирногона переустройство и перепланировку и, в-третьих, если схема теплоснабжения предусматривает такую возможность.

Кроме того, пишет "РГ", в Госдуме разработана новая редакция законопроекта об обслуживании газового оборудования. Предусматривается закрепление обязанности по техобслуживанию и ремонту газового оборудования (как внутридомового, так и внутриквартирного) за специализированными организациями.

А вот вопрос обязательной установки в многоэтажках датчиков утечки газа с функцией автоматического отключения газа требует дополнительной проработки, считают в ведомстве. Введение такой обязанности может привести к дополнительной финансовой нагрузке на жителей, что не может не отразиться на малообеспеченных гражданах. Кроме того, вопрос технически не проработан: не определены точки установки датчиков, параметры их соединения с запорной арматурой. Также авторами такой инициативы не просчитан эффект от реализации этих мер.