Правительство запускает цифровую конкуренцию экологических данных

6 декабря. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдумуо единой информсистеме состояния окружающей среды - она нужна в том числе для оценки эффективности госрегулирования, объем которого в этой сфере будет только расти. Агрегатор данных о состоянии окружающей среды, который планируется создать, консолидирует информацию о загрязнениях, радиационной обстановке, обращении с отходами, лесных пожарах и др., пишет "Коммерсант"

Размещать информацию в ГИС проект обязывает федеральные и региональные госорганы, муниципалитеты и компании. Конкретику предполагается описать в отдельных документах правительства.

Пояснительная записка называет одной из целей проекта предоставление "полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии компонентов окружающей среды".

Оператором ФГИС по проекту станет ППК "Российский экологический оператор", предполагается, что сама система, вычислительные мощности и ресурсы для ее хранения будут созданы в 2023-2025 годах, более 2 млрд руб. на это будет выделено за счет перераспределения средств нацпроекта "Экология".