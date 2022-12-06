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06 декабря 2022 года 09:39

Правительство запускает цифровую конкуренцию экологических данных

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Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Карпухин/ТАСС
6 декабря. FINMARKET.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о единой информсистеме состояния окружающей среды - она нужна в том числе для оценки эффективности госрегулирования, объем которого в этой сфере будет только расти. Агрегатор данных о состоянии окружающей среды, который планируется создать, консолидирует информацию о загрязнениях, радиационной обстановке, обращении с отходами, лесных пожарах и др., пишет "Коммерсант".

Размещать информацию в ГИС проект обязывает федеральные и региональные госорганы, муниципалитеты и компании. Конкретику предполагается описать в отдельных документах правительства.

Пояснительная записка называет одной из целей проекта предоставление "полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии компонентов окружающей среды".

Оператором ФГИС по проекту станет ППК "Российский экологический оператор", предполагается, что сама система, вычислительные мощности и ресурсы для ее хранения будут созданы в 2023-2025 годах, более 2 млрд руб. на это будет выделено за счет перераспределения средств нацпроекта "Экология".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  экология,  данные,  законопроект

 
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