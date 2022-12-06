Доходы регионов РФ от сборов снизились впервые после пандемии

6 декабря. FINMARKET.RU - Впервые после пандемии (с января прошлого года - за 20 месяцев) в России сократились налоговые поступления в консолидированныерегионов. Так, в октябре т.г.регионов от налогов снизились на 6,6%, или на 94,5 млрд рублей по сравнению с тем же месяцем 2021 года. За прошлый октябрь показатель составил 1,43 трлн рублей, за этот - 1,33 трлн.

Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия" . Расчеты основаны на статистике ФНС о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

При этом общий объем налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов с января по октябрь всё еще превышает показатель такого же периода 2021 года почти на 15% и составляет 11,71 трлн рублей. Однако с начала лета разница постепенно сокращается, подчеркнули аналитики FinExpertiza. В то же время налоговые поступления в федеральный бюджет за 10 месяцев оказались на 20,4% больше, чем в прошлом году, но здесь разница между 2021 г. и 2022 г. тоже неуклонно уменьшается.

По данным исследования, осенью больше всего сократились доходы региональных бюджетов от налога на прибыль. По сравнению с 2021 г. в октябре они снизились на 40,2%, или на 228,5 млрд и составили 340,2 млрд рублей. Как отмечают в FinExpertiza, это связано прежде всего с убытками бизнеса и падением внешнего и внутреннего спроса. На это также повлияла новая антикризисная налоговая норма, которая была принята в марте: предприятия перестали учитывать положительную курсовую разницу по валютным депозитам и долговым обязательствам, в результате уменьшились поступления по налогу на прибыль.

Отчасти недостачу компенсировал рост доходов от других налогов. Согласно статистике, после увеличения зарплатповысили сборы НДФЛ (+17%, или 69,1 млрд). Также они нарастили поступления от налогов на имущество (+13%, или 26,7 млрд), сборов с малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (+16%, или 22,6 млрд), а также акцизов (+16,3%, или 13,8 млрд).

В условиях уменьшения доходов от нефти и газа и снижения экономической активности финансовые ресурсы многих регионов будут ограничены, говорится в исследовании FinExpertiza. При этом потребности субъектов в федеральных деньгах увеличатся, отметили аналитики компании.