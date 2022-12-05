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05 декабря 2022 года 09:49

Интерес к долгосрочным вкладам будет расти

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - В декабре спрос на долгосрочные вклады может вырасти более чем на четверть. Так, согласно исследованию "Банки.ру", с которым ознакомился "Коммерсант", по итогам декабря интерес потребителей к вкладам на срок от года вырастет на 25-30%. Депозиты от 2-х лет будут популярнее на 10% на конец этого года, уточняется в исследовании. В банках данный тренд подтверждают.

В сентябре вклады срочностью от 3-х месяцев до 1,5 лет составили около 45% от общего числа вкладов, от полугода до года - примерно 32%, свидетельствуют последние данные ЦБ. На депозиты сроком на 1-3 года пришлось лишь 9%.

В ноябре, как следует из исследования "Банки.ру", вкладчики фокусировались на депозитах до года.

Как отмечают в банках, существенное большинство клиентов ориентируются не на сроки вкладов, а на ставки.

На данный момент ставки по долгосрочным вкладам составляют 7-10% годовых, следует из опроса "Ъ" банков топ-50.

По словам главного аналитика "Банки.ру" Богдана Зварича, привлечение банками средств на вклады длительностью от года позволяет кредитным организациям получить относительно длинную ликвидность.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  банки,  вклады,  спрос

 
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