.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Аксаков: законопроект о расчете за экспортные поставки в криптовалюте может быть принят до конца января
05 декабря 2022 года 09:49
Интерес к долгосрочным вкладам будет расти
|0
Сергей Савостьянов/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - В декабре спрос на долгосрочные вклады может вырасти более чем на четверть. Так, согласно исследованию "Банки.ру", с которым ознакомился "Коммерсант", по итогам декабря интерес потребителей к вкладам на срок от года вырастет на 25-30%. Депозиты от 2-х лет будут популярнее на 10% на конец этого года, уточняется в исследовании. В банках данный тренд подтверждают. В сентябре вклады срочностью от 3-х месяцев до 1,5 лет составили около 45% от общего числа вкладов, от полугода до года - примерно 32%, свидетельствуют последние данные ЦБ. На депозиты сроком на 1-3 года пришлось лишь 9%. В ноябре, как следует из исследования "Банки.ру", вкладчики фокусировались на депозитах до года. Как отмечают в банках, существенное большинство клиентов ориентируются не на сроки вкладов, а на ставки. На данный момент ставки по долгосрочным вкладам составляют 7-10% годовых, следует из опроса "Ъ" банков топ-50. По словам главного аналитика "Банки.ру" Богдана Зварича, привлечение банками средств на вклады длительностью от года позволяет кредитным организациям получить относительно длинную ликвидность.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.