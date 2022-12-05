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05 декабря 2022 года 09:27
Новая система платежей станет обязательной для банков
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - В конце прошлой недели Национальная система платежных карт (НСПК) разослала по банкам технический бюллетень, пишет "Коммерсант". Согласно этому документу, с 25 апреля следующего года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты "Мир", а с 25 октября - в 85% POS-терминалов. Это новый способ оплаты картой "Мир" с помощью смартфона. Как пояснили "Коммерсанту" в НСПК, в конце октября был опубликован технический релиз, после чего банки получили возможность начать работу по интеграции сервиса по оплате покупок картой "Мир" с помощью сгенерированного на смартфоне покупателя QR-кода. "Опубликованный в декабре операционный бюллетень предусматривает интеграцию данного решения на стороне банков и торгово-сервисных предприятий до конца апреля 2023 года,- уточнили в НСПК.- Ожидаем, что к этому времени банки будут готовы протестировать сервис и предоставить возможность приема платежей с помощью такой технологии своим клиентам". Эксперты считают, что для этого придется заменить до половины всех POS-терминалов в торговых точках, которых сегодня насчитывается почти 4 млн.
Опубликовано Финмаркет
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