Долговая нагрузка россиян продолжает снижаться

5 декабря. FINMARKET.RU - Существенное снижение кредитования населения банками на протяжении нескольких месяцев, различные программы кредитных каникул и изменение настроя граждан, нежелающих сейчас втягиваться в дополнительные долги, привели к снижению закредитованности граждан, пишет "Российская газета"

По данным Банка России, в третьем квартале текущего года долговая нагрузка населения снизилась до 11,2% по состоянию на 1 октября с 12,1% на 1 апреля текущего года. Регулятор фиксирует снижение этого показателя второй квартал подряд, в предыдущем квартале это произошло впервые с 2015 года. При этом ЦБ констатирует восстановление кредитной активности граждан, но ожидает некоторого замедления розничного кредитования в стране.

Долговая нагрузка рассчитывается как отношение всех платежей населения по кредитам и займам человека к его ежемесячным доходам.

"Основная причина снижения долговой нагрузки - это радикальное снижение кредитования населения на протяжении нескольких месяцев плюс действие программ кредитных каникул", - считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Также сыграли немаловажную роль, по его мнению, изменение настроя граждан, неопределенность и нежелание втягиваться в дополнительные долги, в том числе на покупку товаров не первой необходимости, при непонимании перспектив дальнейшей экономической ситуации. При этом произошел резкий рост цен на товары и процентные ставки из-за высокой инфляции, что делает невозможным половине граждан справиться с возрастающими выплатами.

"С уходом зарубежных компаний с российского рынка доход большого количества заемщиков существенно снизился, или они вовсе потеряли работу. Это изменило приоритеты граждан. Поскольку предсказать ход событий обывателю невозможно, люди сконцентрировались на базовых нуждах и оставили мысли об улучшении качества жизни за счет заемных средств - стараются "жить на свои"", - считает руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Вместе с тем, банки стали осторожнее выдавать кредиты, оценивая реальную возможность по возврату гражданами заемных средств, без втягивания их в кредитную кабалу. Банки в текущих условиях стараются минимизировать свои риски для снижения возможных убытков - они ужесточают оценку кредитного качества заемщиков и сокращают лимиты по розничным продуктам, поясняет ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Евгений Романов.

Без учета кредитных каникул мобилизованным и членам их семей количество заявок на реструктуризацию кредитов от физических лиц в октябре 2022 года выросло по сравнению с сентябрем более чем на 20%, а со стороны малого и среднего бизнеса осталось на прежнем уровне. Банки за месяц провели реструктуризацию по 64,7 тысячи кредитных договоров физлиц на 22 млрд рублей и по 4,1 тысячи договоров малого и среднего бизнеса на 36,5 млрд рублей.