Минэкономразвития заключило соглашение о СЗПК после двухлетнего перерыва

5 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) после почти двухлетнего перерыва. Об этом "Ведомостям" сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Инвесторы получили возможность заключать соглашения, которые гарантируют неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру, в октябре 2020 г. после принятия закона о СЗПК. При этом с апреля прошлого года механизм не работал из-за окончания действия временных правил заключения соглашений и срыва сроков запуска государственной информсистемы (ГИС) "Капиталовложения". Пока механизм был заморожен, в Минэкономразвития сменился куратор реформы: замминистра Андрей Иванов ушел с поста в феврале 2022 г., на его место пришел Керефов, также было расформировано АНО "Агентство инвестиционного развития" - уполномоченная организация по сопровождению проектов. До 1 апреля власти успели заключить 36 соглашений с общей суммой инвестиций 1,3 трлн руб.

Первое соглашение после перезапуска заключено с компанией "Промышленные технологии" (входит в структуру АЕОН Романа Троценко) - она планирует построить в Волгоградской области завод по производству метанола, сообщил представитель Минэка. Объем инвестиций в проект составит 74 млрд руб. Предприятие станет одним из первых якорных инвесторов новой особой экономической зоны "Химпром", сообщил собеседник: это позволит не только развить промышленный потенциал региона, но и создать 500 рабочих мест.

По новым правилам, которые были утверждены в сентябре этого года (они заключаются через ГИС "Капиталовложения"), подано шесть заявок от инвесторов, отметил Керефов. По его словам, в их числе проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, переработки, в разработке также есть инициативы в сфере туризма.

Порог для входа вс этого года существенно повышен: для проектов федерального уровня в области здравоохранения, образования, культуры и спорта - с 250 млн до 750 млн руб., для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики - с 500 млн до 1,5 млрд руб., для обработки и транспорта - с 1,5 млрд до 4,5 млрд руб., для остальных отраслей - с 5 млрд до 10 млрд руб. Если стороной СЗПК является субъект Российской Федерации, то минимальный порог инвестиций - 200 млн руб. При этом теперь в стоимости проекта будут учитываться не только собственные, но и заемные средства.