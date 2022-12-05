Для части пенсионеров хотят отменить налоги

5 декабря. FINMARKET.RU - В РФ хотят отменитьдля пенсионеров, занятых в ЖКХ. То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года, рассказала "Известиям" зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева.

"Сегодня, вознаграждения которых облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не индексируется. Но эта деятельность - не работа", - рассказала депутат.

По Жилищному кодексу РФ, такие советы должны быть в каждом доме, если в нем нет товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые обычно создаются как альтернатива управляющей компании (УК), отметила Светлана Разворотнева. Но в реальности они работают лишь примерно в 30-40% многоквартирных зданий, сказал председатель Объединения советов домов Удмуртии, член Общественной палаты РФ Александр Евсеев.

"Советы занимаются контролем работы УК, выполнения разных работ, в том числе ремонтных, по содержанию здания, контролем ресурсоснабжающих организаций, собирают жильцов и так далее", - рассказала Разворотнева.

Решение вопросов управления многоквартирным домом напрямую зависит от активности собственников помещений, сказала директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

"Члены совета дома решают вопросы бескорыстно и на добровольной основе. Зачастую тратят свои собственные доходы на благоустройство, организацию общих собраний, праздников. Поэтому такая деятельность может иметь компенсационный характер - через вознаграждение от остальных жителей", - рассказала эксперт.

Отмена налогов станет дополнительным стимулом для них, считают специалисты.