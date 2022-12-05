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05 декабря 2022 года 08:19
Для части пенсионеров хотят отменить налоги
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - В РФ хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ. То есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года, рассказала "Известиям" зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева. "Сегодня пенсионеры, вознаграждения которых облагаются налогами, автоматически становятся работающими, из-за чего их пенсия не индексируется. Но эта деятельность - не работа", - рассказала депутат. По Жилищному кодексу РФ, такие советы должны быть в каждом доме, если в нем нет товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые обычно создаются как альтернатива управляющей компании (УК), отметила Светлана Разворотнева. Но в реальности они работают лишь примерно в 30-40% многоквартирных зданий, сказал председатель Объединения советов домов Удмуртии, член Общественной палаты РФ Александр Евсеев. "Советы занимаются контролем работы УК, выполнения разных работ, в том числе ремонтных, по содержанию здания, контролем ресурсоснабжающих организаций, собирают жильцов и так далее", - рассказала Разворотнева. Решение вопросов управления многоквартирным домом напрямую зависит от активности собственников помещений, сказала директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. "Члены совета дома решают вопросы бескорыстно и на добровольной основе. Зачастую тратят свои собственные доходы на благоустройство, организацию общих собраний, праздников. Поэтому такая деятельность может иметь компенсационный характер - через вознаграждение от остальных жителей", - рассказала эксперт. Отмена налогов станет дополнительным стимулом для них, считают специалисты.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, пенсионеры, налоги
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