За год средняя семья в РФ заплатит за рост тарифов ЖКХ около 6 тыс. руб.

2 декабря. FINMARKET.RU - Экстренное повышение тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги на 9% с 1 декабря подтолкнет по цепочке повышение цен в стране, пишет "Независимая газета". За ближайший год средняя российская семья заплатит за увеличение тарифов около 6 тыс. руб. Повышение тарифов принесет дополнительный доход монополиям и управляющим компаниям. Одновременно вырастет и задолженность населения и организаций по коммунальным платежам, предупреждают эксперты.

Повышение с 1 декабря в России тарифов на коммунальные услуги (на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом) проводится второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше запланированного срока – вместо 1 июля 2023 года. Чиновники пытаются успокоить население рассказами, что следующая индексация тарифов произойдет в июле 2024 года. Но обязательные платежи для каждой российской семьи вырастут уже сейчас.

Правительство установило предельный уровень повышения в 9%, хотя летом, когда вопрос обсуждался, речь шла о повышении на 9% в среднем по стране. То есть теперь можно надеяться, что где-то рост составит 5%, а где-то и все 13%.

В Минэкономразвития отмечали, что перенос сроков связан с необходимостью обеспечить бесперебойную работу отраслии развитие инфраструктуры. В Федеральной антимонопольной службе уточняли: индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы, пояснили там. Ведомство заверяло, что существующая система тарифного регулирования не допустит увеличения совокупного платежа за «коммуналку» для граждан больше, чем на величину инфляции.

МЭР ожидает, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц после декабрьской индексации тарифов вырастет на 324 руб. Следующий рост затрат домохозяйств, по расписанию правительства, еще на 248 руб. в месяц произойдет с 1 июля 2024 года (на 6,3%), а с 1 июля 2025-го – еще на 221 руб. ежемесячно (рост на 5,3%). Но это средние цифры, окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будут принимать местные власти.

При этом сама декабрьская индексация будет дополнительно разгонять инфляцию. Тарифный вклад в рост цен зампред ЦБ Алексей Заботкин оценил в 0,5 процентного пункта.

Если для среднего российского домохозяйства (а их по последней переписи насчитывается 54,6 млн) затраты на ЖКХ с декабря вырастут на 324 руб., то отрасль в целом (при условии, что неплатежей не будет, хотя в жизни это является фантастикой и может приниматься только для чистоты математических расчетов) получит дополнительно в 2023 году 212 млрд руб. Если в расчет взять просто увеличение среднего по стране платежа на 9%, то сверхдоход системы ЖКХ (а следовательно, минус из кармана населения) составит уже 362 млрд руб.

Долги россиян в сфере ЖКХ из-за сложной экономической ситуации в стране и увеличения тарифов на коммунальные услуги могут превысить 1 трлн руб. уже в начале 2023 года, заявил директор Научно-образовательного центра комплексной модернизации инфраструктуры ЖКХ Высшей школы экономики Алексей Кулаков.

Объемы долга за ЖКХ негативно скажутся на состоянии отрасли, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По его словам, такая ситуация не позволит поставщикам услуг реализовать свои инвестпрограммы и приведет к росту числа аварий на объектах ЖКХ из-за изношенности сетей.